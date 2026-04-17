New Jersey Devils har snabbt hittat sin nya general manager. Sunny Mehta tar över efter Tom Fitzgerald. Det tidigare pokerproffset, som även jobbat som professionell musiker, får uppdraget att leda Jesper Bratt och Jacob Markströms NHL-klubb tillbaka till slutspel och titeljakt.

Sunny Mehta är ny general manager för New Jersey Devils. Foto: NHL.com

Efter en snabb rekryteringsprocess har New Jersey Devils sin nya man att leda hockeyverksamheten.

På torsdagen meddelade klubben, där Jacob Markström och Jesper Bratt huserar, att Sunny Mehta blir den sjätte general managern i organisationens historia.

Mehta tar över mindre än två veckor efter att den tidigare GM:en Tom Fitzgerald lämnade klubben innan slutet av säsongen 2025/26. Beslutet kommer efter en blek säsong där New Jersey missade Stanley Cup-slutspelet för andra gången på tre år.

Även om Mehta är född i Grand Rapids, Michigan, växte han upp i Totowa, New Jersey – vilket gör jobbet till en “dröm som går i uppfyllelse”.

– Efter att ha träffat David Blitzer, Josh Harris, Bob Myers och andra inom organisationen visste jag att det här var platsen jag ville vara på, säger Mehta i ett uttalande.

– New Jersey har en fantastisk ung kärna som vill ta steget tillbaka till att bli en utmanare, gott om unga tillgångar och draftval samt en passionerad supporterbas som hungrar efter framgång. Jag hade turen att få se Devils vinna tre Stanley Cup-titlar och ser fram emot att arbeta för att nå dit igen.

Den 48-årige Mehta återvänder därmed till Garden State efter sex säsonger i Florida Panthers, där han arbetade under GM Bill Zito. Han anslöt 2020 som vice president för hockeystrategi och analys, och befordrades två år senare till assisterande GM. Där var han med och byggde laget som vann två raka Stanley Cup-titlar.

– Tack till Vinnie Viola, Bill Zito och hela Florida Panthers-organisationen för sex fantastiska år och möjligheten att ta nästa steg i min karriär, säger Mehta.

Det är inte första gången Mehta arbetar i Devils organisation. Mellan 2014 och 2018 var han chef för hockeyanalys och byggde upp NHL:s första heltidsavdelning för avancerad statistik. Han har även arbetat som konsult för Washington Capitals och Phoenix Coyotes. Innan dess har han bland annat livnärt sig som pokerproffs och professionell musiker.

Mehtas namn kopplades även till Toronto Maple Leafs, som var en av klubbarna som fick tillstånd att träffa honom. Toronto letar fortfarande efter en ny GM efter att ha gått skilda vägar med Brad Treliving.