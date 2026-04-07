Svenskarnas boss får sparken: ”Dags att gå i ny riktning”

Jacob Markström och Jesper Bratts chef får lämna New Jersey Devils. Tom Fitzgerald får lämna tjänsten som general manager efter nästa sju säsonger på jobbet.

New Jersey Devils har meddelat att general managern och presidenten för hockeyverksamheten, Tom Fitzgerald, har lämnat organisationen.

#BREAKING: New Jersey Devils Managing Partner David Blitzer announced today that Tom Fitzgerald will depart the organization. — New Jersey Devils (@NJDevils) April 6, 2026

”Tom och jag hade ett eftertänksamt samtal idag och kom överens om att det var dags att gå i en ny riktning”, säger Devils delägare David Blitzer i ett uttalande från laget.

”Tom förändrade banan för vårt lag här, inklusive att sätta ett rekord för poäng under en säsong och hjälpa till att göra New Jersey till en destination för hockeyspelare. Han är en respekterad ledare i hela Devils organisation och i NHL, och jag är tacksam för vår vänskap. Jag önskar Tom och hans familj allt gott. När vi nu förbereder oss för att gå vidare är det viktigt att jag vänder mig till våra fans. Jag inser att vi inte har levererat på det sätt ni förväntar er och förtjänar, och jag förstår och delar er frustration. Detta är en kritisk ’offseason’ för vår franchise, och vi kommer att utforska alla vägar som bäst positionerar Devils för att återigen tävla om en Stanley Cup.”

I nuläget har ingen ersättare för Fitzgerald presenterats, och ingen har heller utsetts till interimslösning. Det är inte bekräftat om de biträdande general managerna Dan MacKinnon och Kate Madigan också kommer att lämna organisationen, men om de stannar antas de ta över rollen som interimslösningar under de fem återstående matcherna på Devils schema.

”Efter att ha pratat med David Blitzer stod det klart för alla att det bästa beslutet för laget är att gå vidare”, säger Fitzgerald.

”Jag är oerhört tacksam mot David, Josh Harris och hela New Jersey Devils organisation för att ha varit en del av mitt liv under det senaste decenniet. Devils har turen att ha en kärna av fantastiska spelare, röststarka och passionerade fans, men framför allt fantastiska människor som arbetat med mig mot ett gemensamt mål. Jag har alltid sagt att New Jersey är en dold pärla och jag är stolt över det arbete vi lagt ner för att höja standarden och göra det till en destination. Jag ser fram emot nästa steg i min hockeykarriär och kommer alltid att se tillbaka på min tid med Devils med glädje.”

Fitzgerald fick sparken efter en besvikelse till säsong där Devils för närvarande ligger sju poäng utanför en slutspelsplats med ett facit på 40-34-3. Även om en del av detta kan tillskrivas en konkurrenskraftig Eastern Conference – då Devils skulle ha legat på en slutspelsplats i Western Conference – är det fortfarande en besvikelse givet förväntningarna på slutspel och potentiell Stanley Cup-utmaning, särskilt efter deras start på 13-4-1.

Fitzgerald tillbringade delar av sju säsonger som GM, och totalt elva säsonger med laget, då han tidigare tjänstgjorde som biträdande GM. Sedan han först tog över rollen med en interimstitel den 12 januari 2020, gick Devils 230-212-44 under Fitzgerald. Deras poängprocent på 51,9 procent under den perioden är delad med Vancouver Canucks på en 21:a plats i ligan.