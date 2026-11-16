Jaromír Jágr tackar för sig efter 38 säsonger.

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1 921 poäng.

1 733 matcher.

Jaromír Jágr är tvåa i NHL:s poängliga genom tiderna och är även topp fem när det kommer till både matcher, mål och assist någonsin i världens bästa hockeyliga.

Han har därmed cementerat sig som en av de största och bästa hockeyspelarna som någonsin dragit på sig ett par skridskor.

Men nu är karriären slut .

Jaromír Jágr avslutar hockeykarriären

Förra säsongen spelade Jaromír Jágr sex matcher för sitt Rytíři Kladno hemma i Tjeckien , men 54-åringen har lyst med sin frånvaro i laget under hösten. I en exklusiv intervju med iSport-journalisten Zdeněk Janda, som är med och skriver Jágrs memoarer, bekräftar Jaromír Jágr att det inte blir något mer spel.

– Till slut säger kroppen ifrån. Om du lyssnar på kroppen kommer den att säga när det är dags att lägga av. När du inte har något mer att ge och det känns som att du stjälper mer än hjälper där ute, då är det dags att ta ett kliv tillbaka. Jag tycker att jag har gett allt jag kunnat, men nu är det över, säger Jágr till iSport.

I februari sade Jaromír Jágr att "det skulle krävas ett mirakel" för att han skulle dra på sig skridskorna igen. Därefter har det varit tyst från den tjeckiske legendaren.

Enligt Jágr är det ett medvetet val och 54-åringen själv har inte känt något behov av att gå ut och officiellt deklarera att karriären är över.

– Även om det ibland kanske verkar som att jag gillar att prata om mitt liv har det aldrig riktigt varit så. Jag har velat lämna i det tysta utan att berätta det för någon.

En av NHL:s största legendarer

Jaromír Jágr valdes av Pittsburgh Penguins som femte spelare i NHL-draften 1990 och han klev sedan rakt in i NHL och bildade direkt ett vasst radarpar med superstjärnan Mario Lemieux. Jágr var då med och ledde Pittsburgh till dubbla Stanley Cup-titlar 1991 och 1992 under sina två första säsonger i NHL.

Jágr vann sedan NHL:s poängliga fem gånger (1995, 1998, 1999, 2000 och 2001) samt fick ta emot Hart Trophy en gång (1999) som NHL:s MVP och vann Ted Lindsay Award som NHL:s bästa spelare, framröstad av spelarna själva tre gånger (1999, 2000 och 2006). På meritlistan har Jágr också ett OS -guld med Tjeckien (1998) samt två VM -guld (2005 och 2010). Han är därmed med i exklusiva "Triple Gold Club".

I NHL spelade Jaromír Jágr för Pittsburgh Penguins, Washington Capitals och New York Rangers innan han lämnade för spel i KHL 2008. Jágr gjorde sedan comeback i NHL 2011 och spelade för Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers och Calgary Flames innan han flyttade hem till Tjeckien. Jágr spelade sin sista NHL-match för Calgary i december 2017, bara ett par månader in sin 46:e födelsedag.

Jaromír Jágr tackar för sig: "Har mycket mer tid nu"

Det har sedan blivit åtta säsonger hemma i Rytíři Kladno för Jágr. Där satte han 2024 ett nytt rekord som både den äldsta professionella hockeyspelaren – och den äldsta målskytten – någonsin . Totalt kom han att spela 38 professionella säsonger under sin långa och framgångsrika karriär.

Nu har Jaromír Jágr dock lagt hockeyn bakom sig.

– Jag tror inte att det blir ett helt annat liv, men jag har så mycket mer tid nu. Tidigare har jag gett allt för hockeyn. Det spelar ingen roll om du spelar i NHL eller här hemma i Tjeckien, du måste ge 100 procent av dig själv för att kunna prestera. Desto äldre man blir, ju mer tid krävs också och det tar längre tid att återhämta sig.

– Jag har bara kunnat spela så här länge för att jag inte har haft några barn eller någon familj. Om jag hade det, då hade det aldrig varit möjligt att fortsätta spela, avslutar 54-åringen i intervjun med iSport.