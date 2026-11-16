Här är det svenska bronslaget.

Foto: Mathilda Schüler/Bildbyrån

Efter gårdagens 3-0-förlust i semifinalen mot Kanada väntade i dag en bronsmatch för Tre Kronor Dam. Där ställdes Sverige återigen mot Finland . När lagen möttes i gruppspelet vann Damkronorna med 4-1. Nu ställdes lagen mot varandra igen där Damkronorna hade chansen att ta sin första VM-medalj sedan 2007 vid seger.

Det blev en avvaktande start på matchen där inget av lagen kom ut och visade upp sina bästa sidor. Därmed stod det 0-0 efter 20 spelade minuter.

I andra perioden var det sedan Finland som kom ut och var hetare. Ebba Svensson Träff stod dock, som vanligt, för en stark insats i det svenska målet och stod emot när finländskorna pressade på. När Finland fick chansen i powerplay för första gången kunde Svensson Träff dock inte hålla tätt längre.

Svenska kritiken – när Finland tog ledningen: "Vi måste skärpa oss"

Elisa Holopainen sköt ett skott som styrdes in av veteranen Michelle Karvinen för 1-0 till Finland i bronsmatchen. Damkronorna var därmed i underläge inför tredje perioden och stjärnbacken Mira Jungåker var kritisk mot den svenska insatsen efter två perioders spel.

– Det finns mycket förbättringspotential. Vi passar inte pucken tillräckligt snabbt, man håller i och tror man har mer tid men då kommer det finskor och äter upp en. Vi måste bara flytta pucken och använda varandra betydligt bättre än vad vi gör där ute. Vi kommer inte att kunna göra det själva, säger Jungåker till SVT och fortsätter:

– Det känns som man är lite nonchalant många gånger. Det är väl min egen upplevelse av det hela. Jag tycker att vi försöker göra det själva för mycket i stället för att flytta pucken. Vi måste använda varandra betydligt bättre än vad vi gör. Nu skickar vi bara pucken i sista sekund för att man inte har något annat alternativ.

Damkronorna skulle få inleda den tredje perioden i powerplay, en spelform där laget dock inte alls imponerat tidigare under matchen.

– Jag tycker att det är otroligt slarvigt. Jag vet inte vad vi gör där ute, vi tar inte vara på chansen vi får. Vi måste skärpa oss och visa för laget att vi gör det här för varandra, säger Mira Jungåker om PP-spelet.

Lina Ljungblom tvingade fram förlängning

Inte heller i Sveriges tredje powerplay lyckades man dock skapa speciellt många farliga chanser utan Finland gjorde ett bra jobb i starten av tredje perioden med att blockera skott och hålla tätt i bronsmatchen. Finland fortsatte dock att dra på sig utvisningar och till slut gav det effekt för Sverige. Först stod Finland för en "puck out" och blev sedan även utvisade för att ha sex utespelare på isen.

Då kom kvitteringen för Tre Kronor Dam. Sverige spelade runt pucken på ett fint sätt i powerplay där Hanna Thuvik bakom mål spelade in till Lina Ljungblom som sköt ett direktskott som gick in för 1-1 i bronsmatchen. Med mindre än tre minuter kvar att spela fick Sverige sedan spela powerplay igen. Då höll Finland dock tätt och 1-1 efter 60 spelade minuter innebar förlängning.

Damkronorna vinner bronsmatchen – första medaljen på 19 år

I förlängningen var det sedan Sverige som tog kommandot tidigt och hade ett flertal chanser att avgöra utan att få hål på den finska målvakten Sanni Ahola. Därefter lyfte Finland upp spelet och skapade också ett par farliga lägen där Ebba Svensson Träff fick kliva fram och göra viktiga räddningar för Sverige. Det blev dock inga fler mål utan straffläggning skulle krävas för att avgöra bronsmatchen.

Där inledde Noora Tulus med ett mål för Finland, med Tilde Grillfors svarade direkt och kvitterade till 1-1 i första straffomgången. Michelle Karvinen träffade sedan ribban för Finland i tredje straffomgången samtidigt som Hilda Svensson gjorde mål för att ge Damkronorna ledningen.

Ebba Svensson Träff klev sedan fram och räddade resterande av de finska straffarna för att säkra segern för Sverige som vinner med 2-1 efter straffar.

Därmed tar Damkronorna sin första mästerskapsmedalj på 19 år. Senaste medaljen var också ett brons i VM 2007. Det är landslagets blott femte medalj i historien. Det blev OS-silver 2006 och OS-brons 2002 men nu har Damkronorna också tre VM-brons, 2005, 2007 och 2026.

Sverige – Finland 2–1 SO (0-0,0-1,1-0,0-0,1-0)

Sverige: Lina Ljungblom, Hilda Svensson (avgörande straff).

Finland: Michelle Karvinen.