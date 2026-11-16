Lucas Wallmark närmar sig comeback efter skadan.

IF Björklöven har fått klara sig utan sin kapten och hemvändare Lucas Wallmark under hela hösten i lagets återkomst till SHL . En envis knäskada gjorde att Wallmark bara spelade en match under försäsongen och därefter har han ännu inte spelat en match i serien.

Idag var det frivillig träning för laget och Wallmark var med för första gången i ordinarie tröja, rapporterar Västerbottens-Kuriren.

– Knät känns bättre så det är så klart positivt. Sen måste man få i gång hjärta och lungor. Även fast man har cyklat som ett djur så är det något helt annat när man börjar trycka på, på allvar, säger han till tidningen.

Tidigare träningar har Wallmark haft röd tröja, vilket betyder att man inte är tacklingsbar. På dagens frivilliga träning var det bara övningar utan kroppskontakt, därmed valet av ordinarie tröja, men en comeback är nära.

Kan vara aktuell för spel i Björklöven denna vecka

Det ryktades att Umeå-sonen skulle vara tillbaka till veckans matcher, men det är fortfarande oklart. Björklöven spelar först på torsdag mot Växjö Lakers och sedan på lördag mot Linköping HC.

– Hade man fått bestämma själv så hade man väl redan lirat, men sen är det ju läkare och fysioteam som måste ge godkännande också. Jag får trycka på nu så får vi se hur det ser ut under veckan, man måste ju också på något sätt känna sig fräsch i hjärta, lungor och ben för att kunna göra något där ute, säger Wallmark.

Lucas Wallmark om skadan: "Tuff period"

Tillbaka i svensk hockey för första gången sedan 2016, flyttat hem där han växt upp och få vara kapten för sin moderklubb i den högsta ligan i Sverige. Detta har blivit uppskjutet med tanke på skadan och Wallmark förklarar själv att det varit en jobbig start på en säsong han såg fram emot.

– Det har varit en extremt tuff period för en själv. Man vill ju bara ut och lira, det är därför man håller på. Så det har varit jobbigt, men samtidigt så får man knyta näven i fickan och försöka jobba sig tillbaka här nu och hoppas vara redo snart, säger Lucas Wallmark.