Jaromir Jagr ser ut att lägga av: ”Måste till ett mirakel”

Tjeckiens största genom alla tider spelar fortfarande hockey.

Ibland.

Men nu antyder Jaromir Jagr att det kan vara över.

– Måste till ett mirakel, ska han ha sagt i en livesändning på Instagram enligt Hokey.cz.

Jaromir Jagr tackar för sig? Foto: Bildbyrån

Det blev 22 matcher i NHL säsongen 2017/18. 27 år efter debuten i världens bästa liga.

Sedan dess har den nu 54 år gamle legendaren spelat för moderklubben Rytiri Kladno. Under säsongen som pågår har han dock ”bara” gjort sex matcher och en assist. Nu kan karriären vara över.

”Gick upp i vikt under OS”

I en livesändning på Instagram har han nu uttalat sig om sin framtid.

– Fansen kommer inte att se mig längre. Det måste till ett mirakel, säger han och fortsätter.

– Gud skulle behöva gå in i mig och göra mig femton år yngre. Jag åker skridskor ibland och jag gick upp i vikt under OS. Jag gjorde ingenting annat än att äta och titta på TV, så jag är fyra eller fem kilo tyngre. Att röra sig är otroligt viktigt, det handlar om disciplin. Det värsta är när man inte behöver, ibland är det bättre när man måste. Att tvinga sig själv är det värsta man kan göra. Jag håller mig fortfarande igång, men jag tränar inte så mycket att jag kan gå ut och spela.

Det blev 1 921 poäng på 1 733 matcher i NHL för legendaren som är den största i nationens historia.

Source: Jaromír Jágr @ Elite Prospects