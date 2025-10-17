Jaromir Jágr, 53, är tillbaka på isen igen.

I kväll gör han säsongsdebut för Kladno – och spelar därmed i sin 38:e professionella hockeysäsong.

Jaromir Jágr är tillbaka på isen för Rytíři Kladno. Foto: CTK Photo/Alamy

The Return of the King.

Jaromir Jágr gör i kväll comeback för sitt Rytíři Kladno hemma i Tjeckien efter att ha missat inledningen av säsongen med en muskelskada. Han skulle egentligen göra comeback i en match den 30 september men klev av under uppvärmningen då kroppen inte höll för att spela. Men två och en halv vecka senare har han återhämtat sig efter skadan och under fredagskvällen är han tillbaka på isen.

När Kladno spelar hemma mot Vitkovice är Jaromir Jágr med i laguppställningen och är uppställd i lagets fjärdekedja. När han hoppade in och gjorde sitt första byte under första perioden spelade han därmed i sin 38:e (!) säsong som professionell hockeyspelare.

Förra året kom beskedet att Jágr avsåg att avsluta sin långa och framgångsrika hockeykarriär efter fjolårets säsong. Han sålde också 80 procent av klubben Rytíři Kladno till en affärsmän som en del av planen för att varva ner med ishockeyn. Men under sommaren ändrade sig legendaren och han har sedan tränat för att komma tillbaka och spela även under årets säsong. Nu gör han alltså comeback och säsongsdebut för Kladno.

Jaromir Jágr – äldsta hockeyspelaren genom tiderna

I april 2024 blev blev Jaromir Jágr den äldsta professionella hockeyspelaren genom tiderna när han klev på isen för en match i april. Han var då 52 år och 63 dagar gammal och slog därmed Mr. Hockey Gordie Howes rekord – Howe var 52 år och elva dagar gammal när han gjorde sin sista proffsmatch. Som om det inte vore nog gjorde Jágr också mål i samma match för att också bli den äldste målskytten.

Jaromír Jágr är en av de största hockeylegendarerna genom tiderna. Han spelade 24 NHL-säsonger där han kom upp i 1 921 poäng på 1 733 matcher. Jágr är därigenom den spelare som har gjort näst flest poäng i NHL:s historia samt har fjärde flest matcher, fjärde flest mål och femte flest assist någonsin i världens bästa hockeyliga. Han vann Stanley Cup med Pittsburgh Penguins – där hans tröja nu är hissad i taket – två gånger samt tog hem NHL:s poängliga fem gånger och utsågs till ligans bästa spelare tre gånger och ligans MVP en gång. Han har även vunnit både OS-guld och två VM-guld med Tjeckien för att vara med i exklusiva Triple Gold Club.

Source: Jaromír Jágr @ Elite Prospects