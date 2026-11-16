Rasar efter sparkningen: "Hade inte haft ett lag utan mig"

Johan Magnusson rasar mot Södertälje efter sparkningen av Andreas Johansson.

Foto: Caisa Rasmussen/Bildbyrån & Södertälje/Skärmdump (Montage)

9-1-förlusten mot Kalmar under gårdagen blev droppen.

Tidigare i dag meddelade Södertälje SK att huvudtränaren Andreas Johansson får sparken , sedan laget blandat och gett i sina prestationer hela hösten samt även under fjolårssäsongen.

"Vår samlade bedömning är att en förändring i ledarskapet är nödvändig för att vända utvecklingen", skrev SSK i sitt pressmeddelande .

Johan Magnusson rasar efter sparkningen av Andreas Johansson

Johan Magnusson, ägare av Panghus, är nära vän med Andreas Johansson och har de senaste åren gått in och sponsrat Södertälje med miljonbelopp. Nu rasar sponsorn mot klubbens beslut att sparka "AJ".

– Jag tycker att det är lite märkligt, med tanke på det jobb vi har gjort och med tanke på hur det var i fjol. Och framför allt med tanke på att jag har gått in med 3,5 miljoner varje år för att vi ska ha ett lag. De hade inte haft ett lag utan mig. Jag lånade även ut ett hus till en spelare förra säsongen, säger Magnusson till Aftonbladet under måndagen.

Kan sluta sponsra Södertälje: "Väldigt besviken"

Johan Magnusson är tydlig med sin besvikelse över beslutet att sparka Andreas Johansson. Han tycker också att han borde ha fått vara med i dialogen innan beslutet fattades, med tanke på pengarna som han bidragit med till klubben. Enligt Magnusson fick han dock beskedet om sparkningen direkt från Andreas Johansson själv.

– Jag fick inte ens vara med i diskussionen och det är inte respektfullt med tanke på vad jag har gjort. De hade inte haft ett lag utan mig, säger han.

Panghus-ägaren öppnar nu för att sluta stötta Södertälje med pengar sedan nära vännen blivit sparkad.

— Nej ... Ja ... Jag är väldig känslosam just nu. Och det är svårt att bara klippa, men jag vet inte just nu och jag är väldigt besviken. Vi var inte klara med det här projektet och det känns väldigt konstigt, säger Johan Magnusson till Aftonbladet.

Södertälje ligger för tillfället femma i HockeyAllsvenskan med 33 inspelade poäng efter 20 omgångar.