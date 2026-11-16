Erika Holst kunde inte hålla tårarna borta efter att bronset säkrades.

Foto: SVT/Skärmdump & Mathilda Schüler/Bildbyrån

Tre Kronor Dam var illa ute i bronsmatchen mot Finland . Det stod 0-1 inför den tredje perioden och Finland försvarade sig bra under långa stunder. Sedan klev Lina Ljungblom fram och kvitterade i powerplay med sex minuter kvar.

När det väl blev straffläggning var det Tilde Grillfors och Hilda Svensson som blev målskyttar för Sverige, samtidigt som Ebba Svensson Träff räddade fyra av fem finska straffar. Därmed säkrade Damkronorna bronspengen och den första svenska medaljen på 19 år.

– Vi visar i tredje och övertiden vilket jävla lag vi är. Fy fan vilken härlig känsla det är just nu. Jag är så jävla trött, jag orkar typ inte ens stå upp, säger stjärnbacken Mira Jungåker, som spelade 35 minuter (!) i bronsmatchen, till SVT.

18-åriga Tilde Grillfors blev uttagen för att spela sitt första VM och är då en av hjältarna bakom det svenska bronset.

– Det kunde inte ha blivit bättre, säger Grillfors till SVT och fortsätter:

– Det är obeskrivligt, man har inga ord. Det är bara en enorm glädje.

Tårarna efter VM-bronset: "Ett enormt ögonblick"

Damkronorna hade sina glansår mellan 2002 och 2007 då landslaget tog ett OS-silver, ett OS-brons och två VM-brons. Då var Erika Holst lagkapten när alla fyra medaljerna vanns. Sedan dess har dock framgångarna uteblivit för Sverige som inte tagit en mästerskapsmedalj sedan VM 2007.

Nu var Erika Holst tillbaka i landslaget, den här gången som förbundskapten, och då blev det medalj igen. Efter att VM-bronset var säkrat brast det för Holst som inte kunde hålla tårarna tillbaka på bänken.

– Titta på Erika, nu kommer tårarna. Det här är ett enormt ögonblick för henne, säger SVT:s kommentator Chris Härenstam.

– Hon brinner så oerhört mycket för svensk hockey och svensk damhockey, det här måste betyda mycket. Det är en enorm press, hon kommer in som ny förbundskapten efter att Sverige förlorat en bronsmatch i OS. Den första VM-turneringen sätter så mycket prägel på det som komma skall också, säger expertkommentatorn Johanna Lagus.

Succéstart för Erika Holst i Damkronorna: "Otrolig stolthet"

Efteråt satte Erika Holst ord på känslorna sedan Damkronorna äntligen tagit en VM-medalj igen.

– Jag tycker att den här gruppen, med de här tjejerna, de kör så hårt och vill det här så mycket. Jag blir nog mest rörd att få höra vår nationalsång, och slippa höra den andra. Bara att se tjejerna fira på bänken och att få stå i bakgrunden och kolla, då blir man ju rörd, säger Holst till SVT.

Det blir alltså en succéstart på den nya eran för Tre Kronor Dam med Erika Holst som förbundskapten.

– Det är en otrolig stolthet och glädje att få vara med om det här och jobba med detta ledarteam, som är helt magiskt, och spelarna som rakt av köpte det vi presenterade. De har byggt någonting i den här gruppen men jag tror också att den här hösten har stärkt dem ganska bra, säger hon.

Damkronorna har nu tagit tre VM-brons i historien (2005, 2007 och 2026) samt har två OS-medaljer, silver 2006 och brons 2002.