Marian Studenic, Marcus Johansson och Jack Berglund var alla tillbaka på is.

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Färjestad går som tåget och är överlägsna serieledare i SHL efter 14 (!) raka vinster. Detta trots att man saknar ett antal spelare.

Storstjärnan Marcus Johansson har missat nästan hela hösten på grund av skada och endast kommit till spel i tre matcher sedan sin återkomst till Färjestad. Sedan ett par veckor har han dock börjat gå på is igen . Under måndagen var "MoJo" åter tillbaka på isen under lagets träning. Det är dock ännu oklart exakt när Johansson kan vara tillbaka. Tidigare, i samband med skadan, har det kommunicerats att Marcus Johansson väntas kunna vara tillbaka i spel under december månad.

Marian Studenic missade lördagens bortamatch mot Luleå men var nu tillbaka på isen under måndagens träning. Hans frånvaro i helgen ska då endast ha berott på sjukdom.

Jack Berglund nära comeback för Färjestad

En annan spelare som gick på is igen var Jack Berglund. 20-åringen skadades när han spelade med Tre Kronor under landslagsuppehållet. Nu kan Berglund dock vara på väg mot en comeback.

– Jag tar steg. Och det är det som gäller, att ta små steg framåt och inte stressa fram något så det blir ett bakslag. Det vill vi inte ha, säger Jack Berglund till Värmlands Folkblad.

Om centern kan vara tillbaka i spel redan till på torsdag, när Färjestad spelar en hemmamatch mot rivalen Frölunda , är ännu oklart.

– Jag hoppas såklart att jag kan spela. Det suger att vara vid sidan och titta på. Men återigen, vi får se, säger Berglund.

Jack Berglund har stått för en imponerande höst i Färjestad så här långt. Med sina sex mål och 13 poäng på 14 matcher ligger han tvåa i interna skytteligan samt fyra i interna poängligan. Han har därmed redan slagit sitt personbästa i SHL, där han förra säsongen gjorde tolv poäng på 40 matcher i FBK-tröjan.