Nashville fortsätter bygga om – anställer tvåfaldige Stanley Cup-vinnaren

Jamie Langenbrunner kliver in i Nashville Predators organisation. Foto: AP Photo/Sharon Ellman

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Filip Forsbergs Nashville Predators genomgår stora förändringar under sommaren.

Senaste veckorna har klubben värvat Chris MacFarland från Colorado Avalanche för att ersätta Barry Trotz som general manager. Kort därpå meddelades det att den tidigare storbacken Rob Blake utsetts till vice president i klubben.

Det stannar nu inte där.

På onsdagen meddelade Nashville Predators att man hämtar in Jamie Langenbrunner, 50, som särskild assisterande rådgivare till general managern.

Den tidigare NHL-forwarden kommer närmast från Boston Bruins, där han jobbat inom klubbledningen de senaste elva åren. De fyra senaste säsongerna som assisterande general manager till Don Sweeney.

Jamie Langenbrunner vann Stanley Cup 1999 och 2003

"Jamie är tvåfaldig Stanley Cup-mästare, OS-silvermedaljör, medlem i USA:s Hockey Hall of Fame och en av de främsta ledarna inom sporten. Han kommer att bistå inom flera områden av vår hockeyverksamhet när vi arbetar mot målet att bygga en ledningsgrupp av mästerskapskaliber. Han är ett fantastiskt tillskott till vår organisation och vi ser fram emot framtiden för Nashville Predators", säger Chris MacFarland i ett pressmeddelande.

Jamie Langenbrunner spelade 1 109 NHL-matcher med Dallas, New Jersey och St. Louis mellan 1995 och 2013. Han blev mästare med Dallas 1999 och New Jersey 2003.

På spelarsidan har Nashville också börjat genomföra förändringar. Härom dagen värvade man forwarden Ross Colton från MacFarlands tidigare klubb Colorado. Detta i en bytesaffär som innefattade de svenska målvakterna Magnus Chrona och Isak Posch.