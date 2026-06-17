Isak Posch och Magnus Chrona går i varsin riktning i en trejd mellan Colorado och Nashville. Foto: Bildbyrån & Imagn Images

Det kom som en stor överraskning när Colorado Avalanche valde att släppa sin general manager Chris MacFarland till Nashville Predators . I stället klev klubbikonen Joe Sakic åter in i rollen som GM för Avalanche, en roll han hade innan MacFarland befordrades efter Stanley Cup-vinsten 2022.

Bara några veckor efter förändringen har de båda kollegorna nu genomfört en första trejd med varandra.

Sent på tisdagskvällen skickade Colorado forwarden Ross Colton och svenske målvakten Isak Posch till Nashville. I utbyte får Colorado två draftval i tredje rundan 2026 respektive 2027 – samt rättigheterna till Brynäs IF:s nye målvakt Magnus Chrona.

Ross Colton trejdas – av lönetaksskäl

För Colorado handlar det om att frigöra utrymme under lönetaket. Colton, som fått allt mindre speltid och förtroende av Denverlaget, har en lönetaksträff på fyra miljoner dollar i ytterligare en säsong. Det är pengar klubben vill spendera på annat håll.

29-åringen, som vann Stanley Cup med Tampa Bay Lightning 2021, kommer från sin statistiskt sett svagaste säsong i NHL-karriären med 24 poäng (9+15) på 73 matcher.

Under karriären har han spelat över 400 NHL-matcher.

Posch och Chrona i motsatt riktning

Isak Posch, 24, genomförde sin första hela säsong i proffshockeyn efter att ha sajnats av Colorado som free agent från St. Cloud State University förra våren. Han gjorde 28 AHL-matcher med Colorado Eagles och hade en räddningsprocent på 89,1. Han fick dock mindre och mindre speltid i AHL och avslutade säsongen med tre målvakter framför sig i hierarkin då Avalanche sajnat KHL-målvakten Ilja Nabokov som man draftade i andra rundan 2024.

Posch väntas nu spela med Milwaukee Admirals i AHL kommande säsong. Han spelade för Leksand innan han flyttade till Nordamerika 2021.

Magnus Chrona, 25, har precis återvänt till Sverige efter sju säsonger i Nordamerika, där han spelat collegehockey med University of Denver samt NHL- och AHL-hockey i San Joses och Nashville organisationer. Kommande säsong kommer han att representera Brynäs i SHL.

Under sin senaste säsong hade han en räddningsprocent på 89,4 på 25 matcher med Milwaukee Admirals.