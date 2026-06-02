Lämnar Colorado – blir ny GM i Nashville

Chris MacFarland lämna Colorado.

General Managern är klar för en flytt till Nashville – där han dessutom blir president.

Chris MacFarland lämnar Colorado för Nashville.

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Efter 11 säsonger, varav fyra som som general manager lämnar nu Chris MacFarland Colorado Avalanche. Tillsammans med Joe Sakic har han byggt upp Colorado som tagit sig till nio raka slutspel och det lag som 2022 gick hela vägen till en Stanley Cup-titel.

Nu flyttar MacFarland österut till Nashville där han ersätter Barry Trotz som president och general manager. Barry Trotz kommer istället att kliva ner i en rådgivande roll i klubben.

”Jag vet att detta är en stolt organisation med en historia av att sätta ihop lag som ”Smashvilles” fans stöder helhjärtat. Mitt mål här är att bygga ett vinnande lag med Bill Haslam, Sean Henry, vår övriga personal och spelare och ställa ett lag på isen som kommer att tävla om Stanley Cup, säger MacFarland till Predators hemsida.

Sakic ny GM i Colorado

Samtidigt meddelar Colorado att Joe Sakic återigen blir general manager i klubben. Åtminstone tills vidare.

”Joe Sakic kommer att återgå till rollen som general manager under överskådlig framtid, inklusive denna månads draft och början av nästa säsong. Under Joes tidigare tid som general manager hjälpte han till att bygga nuvarande trupp och ledde oss till Stanley Cup 2022. Vi är övertygade om Joes ledarskap och att vi kommer att fortsätta bygga vidare på vår senaste framgång i vår strävan att ta tillbaka ytterligare en cup till Colorado” skriver Colorado i ett pressmeddelande.