Natten mot lördag kom beskedet att Jacob Markström förlängt sitt kontrakt med New Jersey Devils. Det var en ny nyhet som inte togs emot speciellt väl bland fansen i kommentarsfälten på sociala medier. Då såg den svenske målvakten till att tysta alla med säsongens starkaste insats. När Devils besegrade Los Angeles Kings med 4–1 briljerade 35-åringen med 43 räddningar.

Jacob Markström fick Los Angeles Kings på fall i natt. Foto: AP Photo/Jessie Alcheh

När New Jersey Devils tidigt på lördagsmorgonen basunerade ut at Jacob Markström skrivit ett nytt tvåårsavtal värt tolv miljoner dollar gnisslades det rejält. Många fans, med Markströms åtta in släppta mål mot Colorado tidigare i veckan färskt i minnet, reagerade negativt på beskedet. Några kallade Devils general manager Tom Fitzgerald ”sämst i ligan”, medan andra vände sig mot lönetaksträffen på sex miljoner dollar liksom att ge målvakten ett tvåårskonttrakt vid 35 års ålder.

Jacob Markström behövde emellertid inte lång tid på sig för att tysta kritikerna.

När han tidigt på söndagsmorgonen vaktade Devils kasse i bortamötet med Los Angeles Kings svarade han för en riktigt vass insats. Markströms 43 räddningar lade grunden för en 4–1-seger för bortalaget.

– Det är otroligt, säger New Jerseys forward Dawson Mercer. till NHL.com

– De hade många skott där, och ”Marky”, han har spelat riktigt bra och allt kom vid rätt tillfällen. Att ta segern, göra en så fantastisk match som han gjorde och sedan få det där kontraktet påskrivet så att vi har honom i några år till – vi är verkligen glada. Det var definitivt en bra dag.

Jacob Markström fick upprättelse

Inför matchen hade Jacob Markström en räddningsprocent på 83,0 på sina fyra första matcher. Detta sedan han missat ett par matcher med skada, men också släppt in en hel del mål. Nattens match var därför ett stort steg i rätt riktning.

Dawson Mercer blev tvåmålsskytt för Devils medan forwarden Brian Halonen noterades för sitt första NHL-mål, 26 år gammal. Amerikanen kom till Devils som odraftad college-free agent 2022 och har sedan dess mest huserat i farmarligorna innan han på allvar slagit sig in i NHL den här säsongen.

– Det är självklart ett väldigt stolt ögonblick, säger Halonen.

– Det är något som betyder mycket mer än bara för en själv – för ens föräldrar som gjort allt för att ta en hit, för familjen och tränarna längs vägen. Det är många människor som är en del av det här, och jag är bara glad för deras skull.

I Los Angeles fick Adrian Kempe se sin poängsvit på sju matcher spricka. Han har bara lämnat isen poänglös i tre av 13 matcher den här säsongen.

