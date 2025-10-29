Victor Olofsson med karriärens första hattrick

Colorado segrade – 8–4 mot New Jersey

Colorados Victor Olofsson tremålsskytt

Parker Kelly avgjorde för Colorado

Det var två topplag som möttes i NHL på onsdagen. Och det slutade med seger för Colorado, som besegrade New Jersey hemma med 8–4 (2–0, 4–4, 2–0).

Det här innebär dock inga förändringar i tabellen. Colorado ligger kvar på andra plats i tabellen och New Jersey är i fortsatt serieledning. Lagen står nu på samma poäng.

Colorado hade före onsdagens hemmamatch fyra förluster i rad.

New Jersey hade inför matchen åtta matcher i rad utan förlust.

Victor Olofsson med tre mål för Colorado

Colorado spelade bäst i första perioden som laget vann med 2–0.

Andra perioden slutade 4–4 och ställningen efter två perioder var 6–4.

Colorado fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–4. Målen i sista perioden gjordes av Victor Olofsson, som gjorde två mål.

Colorados Victor Olofsson stod för tre mål och två assists, Cale Makar hade fyra assists och Nathan MacKinnon gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Colorado har en seger och fyra förluster och 20–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

När lagen senast möttes vann New Jersey Devils med 4–3 efter förlängning .

Colorado tar sig an Vegas i nästa match borta fredag 31 oktober 21.00. New Jersey möter samma dag 03.00 San Jose borta.

Colorado–New Jersey 8–4 (2–0, 4–4, 2–0)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 1–0 (1.26) Martin Necas (Cale Makar, Valerij Nitjusjkin), 2–0 (3.49) Zakhar Bardakov (Parker Kelly, Gavin Brindley).

Andra perioden: 3–0 (22.31) Victor Olofsson, 4–0 (27.18) Nathan MacKinnon (Cale Makar, Victor Olofsson), 5–0 (28.45) Parker Kelly (Ross Colton, Brent Burns), 5–1 (30.02) Stefan Noesen (Paul Cotter), 5–2 (31.48) Dougie Hamilton (Jack Hughes, Luke Hughes), 5–3 (33.50) Dawson Mercer (Nico Hischier, Timo Meier), 5–4 (34.27) Jack Hughes (Jesper Bratt), 6–4 (35.24) Nathan MacKinnon (Cale Makar, Victor Olofsson).

Tredje perioden: 7–4 (43.12) Victor Olofsson (Nathan MacKinnon, Cale Makar), (Jack Drury).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 1-3-1

New Jersey: 4-0-1

Nästa match:

Colorado: Vegas Golden Knights, borta, 31 oktober

New Jersey: San Jose Sharks, borta, 31 oktober