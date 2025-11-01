Jacob Markström och New Jersey Devils är överens om en kontraktsförlängning. Natten mot lördag kom beskedet att 35-åringen tecknat ett nytt tvåårskontrakt med klubben värt tolv miljoner dollar – nästan 115 miljoner svenska kronor.

Jacob Markström och New Jersey Devils är överens om ett nytt kontrakt. Foto: Jerome Miron-Imagn Images & Bildbyrån/Joel Marklund

Det har varit en förhandling som pågått ett tag. Under fredagen lyckades New Jersey Devils general manager Tom Fitzgerald och Jacob Markströms representanter slutligen ta dem i mål. Då presenterades det nya tvåårskontraktet med svensken värt sex miljoner dollar per säsong.

Markström behåller därmed sin nuvarande årslön i ytterligare två säsonger efter den här. Det nya avtalet träder i kraft säsongen 2026/27 och löper ut 2028 när Markström är 38 år gammal. Det totala kontraktsvärdet under den perioden ligger på närmare 115 miljoner svenska kronor. Årslönen kommer att göra honom till den tredje bäst betalde svenska målvakten i ligan nästa säsong efter Ottawas Linus Ullmark (8,25 miljoner) och Minnesotas Filip Gustavsson (6,8 miljoner).

Enligt Pierre LeBrun på The Athletic och TSN ska det nya avtalet mellan Markström och Devils ha varit ”en bra kompromiss”.

”Det var en ganska omfattande förhandling. Markströms läger ville till en början ha en viss summa pengar utspridd över fler år. För Devils var det viktigt att begränsa kontraktet till två år, men de hade inga problem med att betala sex miljoner dollar per år för det”, skriver han på X.

Med Markström under kontrakt har Devils sin målvaktsduo säkrad under ytterligare två säsonger. I somras förlängde klubben kontraktet med kollegan Jake Allen, 35. Ett femårskontrakt värt 1,8 miljoner dollar per säsong.

Jacob Markström är OS-aktuell

Den svenske VM-målvakten skrev ursprungligen sitt nuvarande kontrakt med Calgary Flames som free agent i oktober 2020 efter att ha lämnat Vancouver Canucks. Det var ett sexårskontrakt värt totalt 36 miljoner dollar, motsvarande 340 miljoner svenska kronor

Efter fyra säsonger med Flames värvades han till Devils i juni förra året i utbyte för backen Kevin Bahl och New Jerseys förstaval i NHL-draften 2025 (Cole Reschny). Under sitt dryga år med New Jersey har han ett facit på 28–18–6, med ett snitt på 2,67 insläppta mål per match och fyra nollor på 53 matcher. Under fjolåret var hans snitt på insläppta mål (2,50) och antalet nollor (4) det näst bästa i karriären, medan antalet segrar (26) var det tredje högsta.

Han spelade sin 500:e NHL-match den 21 november 2024, då New Jersey besegrade Carolina med 4–2 hemma i Prudential Center. Markström blev den 81:a målvakten i NHL:s historia – och den tredje svenska målvakten efter Henrik Lundqvist och Tommy Salo – att nå milstolpen. Han togs ut till det svenska laget för 4 Nations Face-Off men kunde inte delta på grund av skada. I stället tog han brons med Tre Kronor under VM i Stockholm i våras.

Den här säsongen är han aktuell för OS-spel med Tre Kronor i Milano i februari. Truppen presenteras först till nyår, men veteranen väntas få sällskap av Ullmark och Gustavsson dit om inga skador gör sig påminda.

Jacob Markström har missat tid med en skada i oktober, men gjorde comeback i Devils 4–8-förlust mot Colorado Avalanche tidigare i veckan. Han har en räddningsprocent på 83,0 och har i snitt släppt in 5,13 mål per match under säsongens fyra första matcher.

