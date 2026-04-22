Brandon Hagel fortsätter att vara en nagel i ögat på Montréal Canadiens. Tampa Bay Lightnings ettrige forward hade ett Gordie Howe-hattrick i nattens andra slutspelsmöte – efter att ha sänkt motståndarnas storstjärna Juraj Slafkovsky i en fajt.

– Man gör allt som krävs för att vinna, säger Hagel efter övertidsvinsten, 3–2.

Brandon Hagel hamnade i slagsmål med Juraj Slafkovsky i match två av serien mellan Tampa och Montréal. Foto: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Juraj Slafkovsky var den stora stjärnan när Montréal Canadiens vann det första mötet med Tampa Bay Lightning. Slovaken fullbordade ett hattrick när han avgjorde match ett i powerplay i förlängningen.

I nattens returmöte trumfades han dock av en av Tampas mest pålitliga spelare.

Brandon Hagel, som sköt två mål för Lightning i match ett, stod för både mål och assist när Tampa kvitterade serien efter backen J.J. Mosers övertidsmål. Den kanadensiske OS-spelaren säkrade också ett Gordie Howe-hattrick – mål, assist och fajt – genom att hamna i slagsmål med just Slafkovsky.

Den betydligt större Montréal-spelaren såg ut att ha ett övertag tack vare sin storlek. Men det var Hagel som gick segrande ur duellen efter att ha sänkt Slafkovsky med ett slag. I utvisningsbåset hånade han sedan motståndaren genom att sätta händerna mot kinden för att signalera knockouten.

– Jag hade aldrig förväntat mig det om jag ska vara ärlig, säger Hagel om sitt Gordie Howe-hattrick.

– Men man gör allt som krävs för att vinna. Man får slåss och ibland göra mål. Jag hade tur som fick in en och (Nikita) Kutjerov stod för en bra framspelning.

Hagel told Slafkovsky to go to sleep when they got to the penalty box 🥶😴 https://t.co/ES9sz8oiq0 pic.twitter.com/Z2o7Y2y674 — Gino Hard (@GinoHard_) April 22, 2026

Sänkte Josh Anderson – Tampas buse slapp matchstraff

Matchen innehöll en hel del heta dueller. I slutändan hade lagen samlat ihop 52 utvisningsminuter. En av de mest diskuterade situationerna kom med 2.15 kvar av den tredje perioden. Tampas buse Scott Sabourin delade ut en tackling bakifrån på Montréal powerforward Josh Anderson.

Domarna signalerade först för en femminutersutvisning, men degraderade den till en tvåa efter en videobedömning.

Anderson har varit en av Montréal mest effektiva spelare under de första matcherna med två mål och flera tunga tacklingar. Bland annat tryckte han till tidigare Brynäsbacken Charle-Eduoard D’Astous i första matchen. D’Astous skadade sig och fanns inte på isen i match två.

Redan vid första nedsläpp försökte Sabourin, som plockats in i laguppställningen på grund av sin fysiska natur, få Anderson att slåss med honom, utan framgång.

Efter matchen hade inte Canadiens någon uppdatering om Josh Andersons hälsa.

Serien flyttar nu till Montréal, med 1–1 i matcher, där match tre spelas i Bell Centre natten mot lördag.