Victor Hedman är förmodligen borta resten av serien. Samtidigt har Tampa Bay Lightning nu kvitterat till 1-1 i matcher – efter Janis Mosers 3-2-avgörande på övertid.

Inför nattens match mellan Tampa och Montréal uttalade sig Jon Cooper om Victor Hedmans status. Den svenska stjärnan, tillika lagets kapten, saknas alltjämt nu när vi är inne i slutspelet. Det ser inte heller ut som att han kommer till spel redan i den här serien.

– Jag utesluter inget, men jag skulle säga att det är tveksamt för den här serien, sa Cooper inför match två.

Laget däremot kom ut och krigade stenhårt. Brandon Hagel gjorde 1-0 redan efter nio minuter och kort därefter brakade det lös ordentligt. Åtta av tio utespelare fick en utvisning för roughing där Corey Perry i Tampa drog på sig en extra tvåa, något Canadiens utnyttjade.

För i det efterföljande powerplay-spelet kom 1-1 genom Lane Hutson.

I den andra perioden tog Montréal även ledningen med 2-1 efter ett mål av Josh Anderson. Inför den tredje perioden var det ett tvingat läge i Lightning. Förlust här och de åker med 0-2 i matcher till Montréal. Efter tolv minuter kom sen kvitteringen genom Nikita Kutjerov, ett mål som tvingade fram en förlängning.

Väl där var det Janis Mosers som avgjorde med sitt första slutspelsmål i karriären.

— Det är en tekning där pucken liksom studsar ut, och jag försökte hålla den kvar i zonen. Jag tog med mig pucken och plötsligt öppnade det upp sig. Det gäller bara att ta lite tid och få iväg ett skott. Vi har pratat om att få in betydligt fler puckar på mål – det är så man gör mål i slutspelet, säger Moser till NHL.com.