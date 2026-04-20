Historiskt hattrick − först genom tiderna

Montréal chockar Tampa Bay i den första slutspelsmatchen.

Det kan de tacka Juraj Slafkovský för − som fullbordade ett hattrick inklusive segermålet i sudden death.

Juraj Slafkovský stod för en historisk bedrift i natt.

Det blev dramatiskt mellan Tampa Bay Lightning och Montréal Canadiens i natt.

Matchen gick till förlängning efter ställningen 3-3 efter 60 spelade minuter. Där dröjde det dock inte länge innan avgörandet kom. Efter 1:22 minuters spel klev nämligen tidigare draftettan Juraj Slafkovský fram. Slovaken hade redan gjort två mål i ordinarie tid och fullbordade nu sitt hattrick med sitt tredje mål när han sköt segern till ”Habs” i förlängningen.

− Jag hittade lite yta där och bestämde mig för att skjuta. Som tur är gick pucken in vilket vi är väldigt glada för. Men vi måste behålla fokus. Det är match igen om två dagar vilket vi måste vara förberedda inför, säger Slafkovský själv om målet.

Juraj Slafkovský hyllas: ”Jättematch”

Även om han själv är ödmjuk om sin insats hyllas Juraj Slafkovský rejält av kollegorna i Montréal.

− Han vann matchen åt oss. Han har varit så bra för oss hela säsongen. Det är en spelare som verkligen kliver fram när det gäller som mest och förhoppningsvis kan han göra likadant i nästa match, säger målvakten Jakub Dobes.

− ”Slaf” och hans utveckling är nästan identisk som lagets utveckling. Vi vet vad han är kapabel av och i kväll visade han vad han kan göra också. Han spelade till alla sina styrkor, inte bara målen, utan han var också fysisk och vann kamperna där ute. Det var en jättematch av honom, säger tränaren Martin St. Louis.

Juraj Slafkovský är den näst yngsta spelaren i Stanley Cup-historien att göra ett hattrick, samt göra det avgörande sudden-målet, sedan Eddie Olczyk gjorde samma sak 1988, alltså för 38 år sedan. Enligt OPTAStats är Slafkovský dock den första någonsin i ett Stanley Cup-slutspel att göra tre powerplay-mål, inklusive avgörande målet i förlängningen, i en och samma match. Alltså har ingen annan genom tiderna lyckats med bedriften som Juraj Slafkovský stod för i natt.

Tampa Bay Lightning − Montréal Canadiens 3−4 OT (0-1,2-1,1-1,1-0)

Tampa Bay: Brandon Hagel 2 (2), Darren Raddysh (1).

Montréal: Juraj Slafkovský 3 (3), Josh Anderson (1).

Montréal Canadiens leder serien med 1-0 i matcher.

