Svensken unik i NHL - efter nytt hattrick

Nattens hetaste NHL-svensk hittar vi i Detroit Red Wings. Skellefteå-fostrade Viktor Arvidsson blev tremålskytt för sitt Red Wings när man besegrade rivalen Chicago Blackhawks med 4-1.

Efter en period spelad var Chicago i ledningen med 1-0 efter mål av Connor Bedard. I mitten av den andra perioden skulle sedan Viktor Arvidsson göra sitt första för kvällen när han kvitterade till 1-1, framspelad av William Wallinder. I början av den tredje perioden gav Lucas Raymond Detroit ledningen med 2-1 i powerplay. Med knappt fem minuter kvar stängde sedan Arvidsson matchen med 3-1 följt av 4-1 i tom kasse.

Arvidsson unik med nytt hattrick

Nattens hattrick var det sjätte i ordningen i NHL för Arvidsson. Dessutom blev han unik som enda aktiva spelare att ha gjort hattrick för fyra NHL-klubbar. Boston Bruins, Los Angeles Kings, Nashville Predators och nu Detroit.

– Jag ska inte ljuga, det är klart att det är roligt. Jag försöker bara göra min del, jobba hårt och ta mig in framför mål så mycket jag kan. Det har fungerat riktigt bra att spela med Kat (Alex DeBrincat) och Finn (Emmitt Finnie), så jag försöker bara spela mitt spel, säger Arvidsson efter matchen.

Arvidsson klev fram i en match där Detroit fick klara sig utan Dylan Larkin, som redan i somras meddelade klubbledningen att han vill lämna Red Wings. Nu vägrar stjärnan innan han blivit trejdad, och har därmed stängts av utan lön av klubben.

Detroit - Chicago 4-1 (0-1, 1-0, 3-0)

Detroit: Viktor Arvidsson (3), Lucas Raymond

Chicago: Connor Bedard