Dallas Stars och Jason Robertson står fortfarande långt ifrån varandra i kontraktsförhandlingarna – och nu har situationen tagit en ny dramatisk vändning.

Enligt Sportsnets NHL-insider Elliotte Friedman har Seattle Kraken erbjudit den 26-årige stjärnforwarden ett åttaårskontrakt värt omkring 15 miljoner dollar per säsong, motsvarande närmare 1,2 miljarder kronor totalt. Men Robertson valde att tacka nej.

Robertson kommer från en säsong där han svarade för 45 mål och 96 poäng på 82 matcher. Hans nuvarande kontrakt har ett lönetaksvärde på 7,75 miljoner dollar, men enligt Friedman ligger Dallas fortfarande minst två miljoner dollar per säsong under spelarens lönekrav.

Jättetrejd för Jason Robertson föll samman

Eftersom parterna fortfarande inte lyckats enas ska Stars ha gett Seattle tillåtelse att förhandla direkt med Robertson.

Enligt Friedman hade klubbarna dessutom kommit överens om ett trejdupplägg där Dallas bland annat skulle få Seattle Krakens förstaval i NHL-draften 2026, det sjunde valet totalt. Men affären föll när Robertson avböjde kontraktserbjudandet.

Efter Friedmans uppgifter rapporterade The Athletics Pierre LeBrun att Dallas nu återupptagit dialogen med andra klubbar som tidigare visat intresse för Robertson. Samtidigt fortsätter Stars att försöka nå en överenskommelse om ett nytt kontrakt med sin stjärna.

Toronto uppges ha varit inblandat

Även Frank Seravalli rapporterar att Toronto Maple Leafs var en del av planerna.

Enligt honom diskuterade Maple Leafs en affär där de skulle ta över det sjunde draftvalet från Dallas, samtidigt som Matthew Knies skulle gå motsatt väg för att ersätta Robertson i Stars.

Även St Louis Blues ska ha försökt värva Jason Robertson från Dallas Stars, men även de fick kalla handen från amerikanen. Det rapporterar Jeff Marek från DailyFaceoff.com .

Sedan Dallas valde Robertson som nummer 39 i NHL-draften 2017 har amerikanen utvecklats till en av ligans främsta offensiva forwards.

Den trefaldige 40-målsskytten har gjort 213 mål och 490 poäng på 456 grundseriematcher. I slutspelet har han dessutom svarat för 23 mål och 52 poäng på 62 matcher och varit en nyckelspelare när Stars nått tre raka finaler i Western Conference mellan 2023 och 2025.

Seattle Kraken har redan varit aktiva under sommaren genom att värva Mackie Samoskevich från Florida Panthers och förlänga kontraktet med Bobby McMann . Ett förvärv av Robertson hade varit klubbens största värvning hittills efter tre raka säsonger utan slutspel.