Jason Robertson uppges kräva ett miljardkontrakt.

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Dallas Stars storstjärna Jason Robertson har ett utgående kontrakt och blir restricted free agent nu under sommaren.

Robertson är Stars bästa offensiva spelare och har utvecklats till att bli en av NHL :s allra bästa ytterforwards. Den senaste säsongen sköt han 45 mål och 96 poäng på 82 matcher vilket var tillräckligt bra för en delad fjärdeplats i skytteligan samt en tionde plats i NHL:s poängliga.

Amerikanens bästa säsong var 2022/23 när han gjorde hela 46 mål och 109 poäng på 82 matcher för Dallas och kom sexa i NHL:s poängliga.

Mot den bakgrunden ska Jason Robertson nu ha ett nytt kontrakt som väntas göra honom till en av de bäst betalda spelarna i NHL.

Förhandlingarna mellan 26-åringen och Dallas Stars uppges däremot delvis ha kört fast vilket har lett till spekulationer om att storstjärnan skulle kunna trejdas om parterna inte kan komma överens. I nuläget står de för långt ifrån varandra i lönefrågan i förhandlingarna om det nya avtalet.

Jason Robertson har nobbat ett monsterkontrakt med Dallas Stars

ESPN uppger därmed att Dallas Stars har erbjudit Robertson ett åttaårskontrakt med en årslön på tolv miljoner dollar, alltså drygt 117 miljoner kronor per säsong. Avtalets värde motsvarade 96 miljoner dollar, vilket är över 937 miljoner kronor. Det är exakt samma kontrakt som Mikko Rantanen fick av Stars när han trejdades och skrev på för klubben i mars 2025.

Jason Robertson ska dock ha tackat nej till Dallas bud. Detta sedan han ska kräva en ännu högre lön i sitt nästa kontrakt.

Robertsons nya agent, Andy Scott, är samma agent som förhandlade Leon Draisaitl s kontrakt med Edmonton Oilers där han tjänar 14 miljoner dollar, nästan 137 miljoner kronor, per säsong. Enligt ESPN ska Jason Robertson nu vilja ha samma lön som Draisaitl fick 2024 vilket gjorde honom till den då bäst betalda spelaren i NHL .

Om Jason Robertson får sin vilja igenom skulle han alltså skriva ett åttaårskontrakt värt totalt nästan 1,1 miljarder kronor. Från och med nästa säsong petas dock Leon Draisaitl ner från tronen bland NHL:s bäst betalda spelare. Kirill Kaprizov skrev förra året nämligen ett gigantiskt åttaårskontrakt med en årslön på 17 miljoner dollar (nästan 166 miljoner kronor) för ett sammanlagt värde på 136 miljoner dollar (cirka 1,33 miljarder kronor), vilket är det största kontraktet som någonsin skrivits i NHL:s historia .

Jason Robertson draftades av Dallas Stars i andra rundan, som 39:e spelare, 2017. Han har sedan gjort 490 poäng på 456 matcher i NHL.