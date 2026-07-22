Undviker skiljedomstol - stjärnan blir bäst betald

Jason Robertson blir kvar i Dallas.

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Jason Robertson stod under den gångna säsongen för 96 poäng på 82 matcher för Dallas Stars. Med det var han en av hela ligans mest framstående forwards, sett till poäng. Med utgående kontrakt som restricted free agent var parterna på väg mot en skiljedomstol.

Men nu är de överens.

Det blir ett ettårigt kontrakt värt tolv miljoner dollar. Med det blir han bäst betald i laget tillsammans med Mikko Rantanen. Samtidigt slår han sig in på topp tio-listan över högsta lönetaksträff nästa säsong.

– Han är en dynamisk och skicklig spelare som har tillhört ligans absolut främsta offensiva hot ända sedan sin NHL-debut. Vi ser verkligen fram emot vad den här säsongen kommer att ge, både för Jason och för laget, i vår fortsatta satsning mot att ta mästerskapstiteln till Dallas, säger general manager Jim Nill.

Jason Robertson stannar i Dallas Stars

Jason Robertson har producerat som en stjärna i princip varje säsong i NHL. Han har vid ett tillfälle tagit sig över 100 poäng. Sett till hela karriären har det blivit 490 poäng på 456 matcher. Samtidigt har han även gjort 52 poäng på 62 slutspelsmatcher.

Nu blir han kvar i klubben en säsong till, minst. För nästa sommar går inte minst Tyler Seguins kontrakt ut, som har en lönetaksträff på närmare tio miljoner dollar. Pengar som då kan avsättas för ett längre kontrakt till 27-åringen.