Uppgifter: Trotjänaren vill lämna - har lämnat tradelista

Darnell Nurse kan lämna Oilers. Foto: Bildbyrån

Det är mycket som händer runt Edmonton Oilersnu. Frågan kring Connor Mcdavids framtid i klubben har varit på tapeten under våren, och här om dagen kom uppgifterna att klubben undersöker möjligheten att anställa skandaltränaren Mike Babcock som nu head coach.

Nu kommer också uppgifter från Sportsnet om att assisterande lagkaptenen och trotjänaren Darnell Nurse vill få till en trade bort från klubben. Det har tidigare rapporterats att klubben vill trejda bort Nurse. Problemet är att Nurse har en no trade-klausul i kontraktet som gäller fram till juli 2027. Vilket gör att klubben behöver Nurse godkännande för att kunna få till en trade.

Enligt uppgifterna har Nurse nu tagit fram en lista på 3-5 lag han kan tänka sig en trade till. Vilka det rör sig om är inte känt.

Backen Darnell Nurse har gjort sjunde flest matcher i Oilers historia med sina 798.