Darnell Nurse i Edmonton Oilers.

Foto: James Guillory-Imagn Images / USA TODAY Sports

Ända sedan säsongen tog slut har Edmonton Oilers försökt att bli av med Darnell Nurse. Backen har inte levt upp till förväntningarna och sitter på en saftig lönecheck. Därav har det också varit svårt att hitta någon som vill ta över 31-åringens kontrakt.

Men nu har de fått napp.

Nästa destination blir San Jose Sharks. De har en ung kärna och har mycket utrymme mot lönetaket. Det gör att de inte blir allt för belastade av kontraktet, som går ut 2030. Istället får de in en erfaren back som har spelat två Stanley Cup-finaler och varit assisterande kapten för Oilers de senaste sju säsongerna.

Samtidigt får Edmonton mer utrymme gentemot lönetaket för att förbättra sitt lag. Enligt Elliotte Friedman kommer inte heller Oilers att ta någon del av lönen. I utbyte ser Shakir Mukhamadullin ut att gå, även om den sista bekräftelsen fortfarande saknas.

Darnell Nurse har spelat 798 grundserie- och 100 slutspelsmatcher i NHL. Samtliga har varit för Edmonton men nu väntar alltså ett nytt kapitel för backen. De draftade honom som spelare nummer sju 2013 och plockade in honom i ligan två år senare.