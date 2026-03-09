Galna toppmötet: Gordie Howe-hattrick – av Dahlin

Toppmöte i öst mellan Buffalo Sabres och Tampa Bay Lightning. Då blev det 15 mål och 102 (!) utvisningsminuter när Sabres vann med 8-7.

Rasmus Dahlin stod även för ett ”Gordie Howe-hattrick” med mål, assist och slagsmål.

Foto: Alamy (montage).

Det hettade till rejält mellan Tampa Bay och Buffalo i nattens möte. De båda är etta och tvåa i Atlantic Division och krigar om att få en bra seedning inför slutspelet. I natt blev det också en riktig show när de båda drabbades samman.

Redan efter fyra och en halv minut small det.

Tampa gick på Tage Thompson och Rasmus Dahlin, något som inte var populärt hos hemmalaget. De stod upp direkt för sina stjärnor och ett stort bråk utbröt, där Dahlin kastade handskarna mot Darren Raddysh. Det satte tonen för matchen. För sedan kom utvisning, på utvisning på utvisning.

I powerplay var det också Josh Doan som satte dit 1-0 i den första perioden. Det var sedan två ytterligare slagsmål och ett antal tvåor i den första perioden, som däremot inte bjöd på något mer mål. I den andra perioden fick vi sedan två slagsmål – innan det hade gått sex sekunder av spelet.

Sabres fortsatte sedan att vara skoningslösa i powerplay och Jason Zucker och Alex Tuch gjorde ett varsitt mål i de inledande minuterna. Och sedan brakade det loss även målmässigt. Corey Perry reducerade och Alex Tuch utökade. Nikita Kutjerov, Zemgus Girgensons och J.J Moser gjorde sedan tre mål i slutet av perioden för att kvittera matchen till 4-4.

— Det där är en vi kommer att minnas ett tag. Det var en kamp förra matchen och det var en riktig kamp även i den här matchen. Vi kommer att fortsätta möta varandra här mot slutet av säsongen. Men det är den typen av insats vi kommer att behöva. Det är den typen av självförtroende vi har. Vi vet att vi kan komma tillbaka i matcher som den där. Jag är verkligen stolt över vår grupp. Nu går vi vidare till nästa, säger Alex Tuch till NHL.com.

Rasmus Dahlin med Gordie Howe-hattrick

I den tredje perioden lugnade det ner sig med utvisningarna – men målen fortsatte att komma.

Nikita Kutjerov och Brayden Point gav Tampa Bay ledningen med 6-4. Sam Carrick reducerade innan Brandon Hagel utökade till 7-5 med drygt tio minuter kvar att spela. Då tog Dahlin saken i egna händer. Den svenska storstjärnan klev fram och sköt 7-6 med en imponerande prestation.

Där Rasmus Dahlin då också alltså fullbordade sitt Gordie Howe-hattrick, som innebär mål, slagsmål och assist i en och samma match.

Efter att Jason Zucker gjort 7-7 var han sedan även med och spelade fram till 8-7-målet av Josh Doan. Ett mål som blev matchens sista.

— Den här matchen var ett stort steg för oss som lag. Varenda kille i det här rummet var en del av det och klev fram när vi behövde det. Jag är så stolt över killarna, och det här kommer bara göra oss ännu bättre. Vi är bröder här inne. Det kunde man verkligen se också, säger Dahlin efter matchen.

Source: Rasmus Dahlin @ Elite Prospects