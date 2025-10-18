Anze Kopitars sista NHL-säsong har inte fått någon rolig början. Nu står det klart att veteranen kommer att tvingas upp på skadelistan efter att ha fått en puck på foten i veckan.

Anze Kopitar kommer att saknas för Los Angeles Kings närmaste tiden på grund av skada. Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Los Angeles Kings får klara sig utan sin kapten ett tag framöver.

Enligt Elliotte Friedman kommer Anze Kopitar att vara borta vecka till vecka med en fotskada efter att ha träffats av en puck i strafförlusten mot Minnesota Wild tidigare i veckan.

På den positiva sidan tränade Corey Perry i en vanlig tröja för första gången den här säsongen, vilket är ett gott tecken på att veteranen snart kan göra sin debut för Kings. Detta efter att ha skadat sig under träningslägret och missat säsongsupptakten.

Utan Kopitar lär Phillip Danault flyttas upp i Los Angeles kedjeuppställning och ta en roll som topp sex-center.

Kings är knappast vana vid att spela utan sin kapten – Kopitar har nämligen bara missat tre matcher totalt under de senaste fyra säsongerna. Den 38-årige slovenen har varit anmärkningsvärt slitstark och effektiv så här långt in i karriären. Han är nu inne på sin 20:e NHL-säsong och har ännu inte visat några tecken på en allvarlig formsvacka. Förra säsongen gjorde han 21 mål och 46 assist för totalt 67 poäng – helt i linje med hans karriärsnitt på 72 poäng per säsong. Innan skadan hann han med fyra assist på fyra spelade matcher den här säsongen.

Anze Kopitar avslutar NHL-karriären efter den här säsongen

Trots sin effektivitet långt in i karriären meddelade Kopitar inför den här säsongen att han kommer att sluta till efter 2025/26. Detta efter en karriär som innefattat två Stanley Cup-vinster (2012 och 2014) samt åtskilliga personliga utmärkelser. Den tidigare Södertälje SK-centern har vunnit Lady Byng Trophy som ligans största gentleman tre gånger, Selke Trophy som ligans bästa defensiva forward två gnger och dessutom tagit emot Mark Messier Leadership Award vid ett tillfälle.

När det gäller Perry skrev han på ett ettårskontrakt värt två miljoner dollar med Kings under sommaren och kommer att inleda sin 21:a NHL-säsong så snart han får istid. Den tidigare superstjärnan som förvandlats till en energispelare i lagens lägre kedjor vann Stanley Cup med Anaheim Ducks 2007 och har under senare delen av karriären varit något av en inhyrd veteran. Han tillbringade de två senaste säsongerna i jakten på en ny Cup med Edmonton Oilers, och de två dessförinnan med Tampa Bay Lightning – med en kort sejour i Chicago Blackhawks däremellan.

Kings tar emot Carolina Hurricanes på lördag innan de ger sig ut på en fem matcher lång bortaturné som inleds mot St. Louis Blues på tisdag.

