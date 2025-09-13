NHL-veteranen skadad – lämnade isen i rullstol
Veteranen Corey Perrys status inför den kommande NHL-säsongen är oviss.
40-åringen skadade sig under ett träningspass under fredagen och lämnade isen i en rullstol, rapporterar Mayor’s Manor.
Enligt Mayor’s Manor ska Los Angeles Kings nya veteranforward Corey Perry ha skadats under ett informellt träningspass med Kings under fredagen.
Exakt vad som hände på isen är i nuläget oklart, men enligt sajten ska situationen uppstått intill sargen. Den 40-årige NHL-veteranen ska enligt Mayor’s Manor därefter ha lämnat isen i rullstol.
Uppdatering kan dröja
Enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman undersöks nu Perry vidare och det är osäkert om klubben kommer att komma med någon uppdatering gällande 40-åringens status innan träningslägret drar igång på torsdag nästa vecka.
Perry skrev ett ettårskontrakt värt två miljoner dollar med Los Angeles Kings tidigare i somras efter att ha spenderat de senaste två säsongerna i Edmonton Oilers. Förutom Oilers har Perry även en 14-årig sejour i Kings lokala rival Anaheim Ducks. 40-åringen har även spelat spelat i Chicago Blackhawks, Tampa Bay Lightning, Montréal Canadiens och Dallas Stars och Anaheim Ducks och har totalt spelat 1 392 matcher i NHL och producerat 935 poäng.
Förra säsongen stod Corey Perry för 30 poäng (19+11) på 81 grundseriematcher för Oilers.
