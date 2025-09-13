NHL-veteranen skadad – lämnade isen i rullstol

Veteranen Corey Perrys status inför den kommande NHL-säsongen är oviss.

40-åringen skadade sig under ett träningspass under fredagen och lämnade isen i en rullstol, rapporterar Mayor’s Manor.

Corey Perry.

Foto: Jason Franson/AP/Alamy

Enligt Mayor’s Manor ska Los Angeles Kings nya veteranforward Corey Perry ha skadats under ett informellt träningspass med Kings under fredagen.

Exakt vad som hände på isen är i nuläget oklart, men enligt sajten ska situationen uppstått intill sargen. Den 40-årige NHL-veteranen ska enligt Mayor’s Manor därefter ha lämnat isen i rullstol.

Enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman undersöks nu Perry vidare och det är osäkert om klubben kommer att komma med någon uppdatering gällande 40-åringens status innan träningslägret drar igång på torsdag nästa vecka.

Perry skrev ett ettårskontrakt värt två miljoner dollar med Los Angeles Kings tidigare i somras efter att ha spenderat de senaste två säsongerna i Edmonton Oilers. Förutom Oilers har Perry även en 14-årig sejour i Kings lokala rival Anaheim Ducks. 40-åringen har även spelat spelat i Chicago Blackhawks, Tampa Bay Lightning, Montréal Canadiens och Dallas Stars och Anaheim Ducks och har totalt spelat 1 392 matcher i NHL och producerat 935 poäng.

Förra säsongen stod Corey Perry för 30 poäng (19+11) på 81 grundseriematcher för Oilers.