Anze Kopitar lägger skridskorna på hyllan. 38-åringen avslutar karriären efter den kommande säsongen – med 1454 NHL-matcher i bagaget.

– Jag ville få det här ur vägen nu, så att jag inte distraherar laget, säger han under en presskonferens.

Anze Kopitar lägger skridskorna på hyllan. Foto: Jayne Kamin-Ancea/Bildbyrån.

2006 gjorde en 19-årig Anze Kopitar sin första match i Los Angeles Kings-tröjan. Nu, nästan 20 år senare, meddelar forwarden att han lägger skridskorna på hyllan.

– Efter mycket övervägande har jag bestämt mig för att det här året kommer bli mitt sista i NHL. Det är med ett tungt hjärta jag har accepterat det här beslutet.

Det var efter att LA Kings gjort sitt första ispass för säsongen som Anze Kopitar höll i en presskonferens där han meddelade sitt beslut. Under presskonferensen lyfte han familjen som en anledning till varför han beslutat att lägga av.

– De förtjänar en make och pappa som är hemma och är närvarande för de viktiga ögonblicken, sade han under presskonferensen.

”Har fortfarande mycket motivation”

Anze Kopitar har bara spelat för ett enda lag under hela sin NHL-karriär. Kopitar har gjort totalt 19 säsonger i Kings-tröjan, och den 20:e blir hans sista. Under sin karriär har han noterats för 1278 poäng (440+838) på 1454 matcher.

– Jag ville få det här ur vägen nu, så att jag inte är en distraktion för laget. Det här kändes som det bästa tillfället. Med det sagt ser jag väldigt mycket fram emot den här säsongen, jag har fortfarande mycket motivation, mycket energi och vill fortfarande tävla på högsta nivån.

Under karriären hann slovenen även med spel i Södertälje SK i Elitserien som junior samt med Mora IK i Hockeyallsvenskan under NHL-lockouten 2012/13.

