Efter petningen – här skadar sig svensken igen

André Burakovsky lämnade nattens match mot Los Angeles med en skada. Foto: AP Photo/John Locher.

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Det var i nattens förlustmatch mot Los Angeles Kings som olyckan var framme för André Burakovsky.

Svensken lämnade drabbningen med en överkroppsskada. Klubben meddelade att han inte skulle återvända till matchen.

Skadan tycks ha uppstått i den första perioden i samband med en närkamp i sarghörnet med Kings-backen Mikey Anderson. Burakovsky föll till isen efter att ha försökt skydda pucken längs sargen under en längre stund och var långsam med att ta sig upp.

Ny förlust i Ullmarks frånvaro

Senators föll med 5–6 efter förlängning sedan Quinton Byfield avgjort med ett mål bakom Samuel Ersson, som byttes in efter att Jonas Johansson släppt in fyra mål på 16 skott. Ersson stoppade 20 av 22 skott i matchen.

Ottawa saknar Linus Ullmark med skada, men även forwards som William Eklund och Warren Foegele.

Burakovsky, 31, hade inte gjort någon poäng på sju matcher inför nattens möte. Han missade ett par matcher med en överkroppsskada , men har även petats av coachen Travis Green vid ett tillfälle. Det är oklart om nattens skada har någon koppling till den tidigare skadan.

Senators värvade Burakovsky från Chicago Blackhawks i utbyte mot ett val i sjätte rundan av NHL-draften 2027. Förra säsongen noterades han för elva mål och 33 poäng på 75 matcher med Chicago.

Vann Stanley Cup 2018 och 2022

Burakovsky valdes som nummer 23 av Washington Capitals i NHL-draften 2013. Han tillbringade sina första fem NHL-säsonger i Washington innan han trejdades till Colorado Avalanche i juni 2019, i utbyte mot forwarden Scott Kosmachuk och ett val i tredje rundan.

Det var i Colorado som Burakovsky hade sina mest produktiva år i NHL – och där han vann sin andra Stanley Cup 2022 efter att ha blivit mästare med Washington 2018. Under säsongen 2021/22 noterades han för 22 mål och 39 assist på 80 matcher, vilket gav honom personbästa 61 poäng.

I juli 2022 skrev Burakovsky på ett femårskontrakt värt 27,5 miljoner dollar med Seattle Kraken som unrestricted free agent. Han tillbringade tre säsonger i Seattle innan han trejdades till Chicago Blackhawks i utbyte mot forwarden Joe Veleno.

Efter torsdagens match i Los Angeles fortsätter Ottawa sin fem matcher långa bortaturné med ett möte mot San Jose Sharks natten mot söndag.