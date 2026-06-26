Burakovsky trejdas igen – klar för ny NHL-klubb

André Burakovsky är klar för sin femte NHL-klubb. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Ottawa Senators fortsätter att satsa på svenska spelare,

Efter att ha trejdat till sig William Eklund från San Jose Sharks tidigare i veckan, och hämtat in Samuel Ersson från Toronto Maple Leafs tidigare under fredagen har man nu värvat ytterligare en svensk.

Det handlar om André Burakovsky från Chicago Blackhawks.

I utbyte lämnar Ottawa ifrån sig ett val i sjätterundan av NHL-draften 2027.

Burakovsky, 31, noterades för elva mål, 33 poäng och en plus/minus-statistik på -32 på 75 matcher med Blackhawks under grundserien 2025/26. Efter en lovande första halva på säsongen intill stjärnan Connor Bedard tappade han formen och blev till och med petad av coachen Jeff Blashill .

Malmösonen går nu in på det sista året av sitt nuvarande kontrakt, som har ett lönetaksvärde på 5,5 miljoner dollar per säsong.

Att han kommer till Ottawa innebär att han får chansen att spela för samma NHL-klubb som pappa Robert Burakovsky representerade under delar av säsongen 1993/94.

André Burakovsky har vunnit två Stanley Cup

Burakovsky den yngre valdes av Washington Capitals som 23:e spelare totalt i NHL-draften 2013 och debuterade i NHL säsongen 2014/15. Han tillbringade fem säsonger i Washington och spelade en viktig biroll när Capitals vann Stanley Cup 2018.

Colorado Avalanche trejdade till sig Burakovsky från Washington sommaren 2019. Svensken hade sina mest produktiva år i Denver, där han som bäst svarade för 22 mål och 61 poäng under säsongen 2021/22. Samma vår vann han sin andra Stanley Cup-titel, nu med Avalanche.

Som unrestricted free agent lämnade Burakovsky Colorado 2022 och skrev på ett femårskontrakt med Seattle Kraken. Han tillbringade tre säsonger i Seattle, där skadeproblem till stor del präglade tiden i klubben, innan han trejdades till Chicago 2025.

Under delar av tolv NHL-säsonger har Burakovsky spelat 771 matcher för Washington Capitals, Colorado Avalanche, Seattle Kraken och Chicago Blackhawks. På dessa matcher har han svarat för 164 mål och 420 poäng. I Stanley Cup-slutspelet har han dessutom gjort 20 mål och 47 poäng på 93 matcher.