Efter trejden – svensken missar premiären med nya laget

André Burakovsky missar NHL-premiären med sin nya klubb, Ottawa Senators, Foto: Mats Javerud / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

Det blev bara en säsong i Chicago Blackhawks innan André Burakovsky skeppades vidare till Ottawa Senators i somras. Där var förhoppningen att han skulle väcka liv i NHL-karriären under sitt sista år på det nuvarande kontraktet.

Men säsongen kunde börja bättre för den dubble Stanley Cup-vinnaren.

Nu står det nämligen klart att 31-åringen kommer att missa premiären mot Toronto Maple Leafs natten mot lördag på grund av en överkroppsskada. Det meddelar Bruce Garrioch på plattformen X:

Burakovsky hade en bra start på fjolårssäsongen med Chicago, men tappade sedan rejält under andra halvan av året och fick till och med finna sig i att bli petad. Det blev till slut elva mål och 33 poäng på 75 matcher – efter att det bara blivit tre poäng (1+2) på 26 matcher från februari och framåt.

André Burakovsky trejdades till Ottawa Senators

I samband med NHL-draften i juni skickade Blackhawks veteranen till Senators i utbyte för ett sjätterundeval i nästa års draft.

Ottawa, där pappa Robert Burakovsky spelade 23 NHL-matcher säsongen 1993/94, blir veteranens femte klubb i NHL-karriären. Han tillbringade fem säsonger i Washington Capitals efter att klubben draftat honom i första rundan 2013. Där vann han också sin första Stanley Cup 2018.

Han trejdades sedan till Colorado Avalanche 2019 och vann därefter sin andra mästerskapstitel där 2022. Samma sommar blev han free agent och sajnades av Seattle Kraken, där han stannade till sommaren 2024 innan Chicago hämtade in honom i en trejd.

Burakovsky har spelat 771 NHL-matcher under karriären och noterats för 420 poäng.