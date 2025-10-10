Prenumerera

Logga in

Alla svenska NHL-målvakter – genom tiderna

Author image
Ronnie Rönnkvist
Reporter

Följ HockeySverige på

Google news

NHL är igång och som vanligt har vi flera svenska målvakter i ligan som jagar första spaden. Men minns ni alla målvakter från vårt fosterland som spelat i NHL? Om inte – här bjuder hockeysverige.se er plusläsare på vilka 42 som har vaktat kassen på den stora scenen.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen