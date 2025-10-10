Alla svenska NHL-målvakter – genom tiderna
NHL är igång och som vanligt har vi flera svenska målvakter i ligan som jagar första spaden. Men minns ni alla målvakter från vårt fosterland som spelat i NHL? Om inte – här bjuder hockeysverige.se er plusläsare på vilka 42 som har vaktat kassen på den stora scenen.
Anton Forsberg Arvid Söderblom Dennis Hildeby Erik Källgren Erik Portillo Filip Gustavsson Henrik Lundqvist Hugo Alnefelt Jacob Markström Jesper Wallstedt Jhonas Enroth Linus Ullmark Magnus Hellberg Marcus Högberg Robin Lehner Samuel Ersson Victor Östman