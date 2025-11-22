Fransmannen Alexandre Texier har haft svårt att ta en plats i St. Louis Blues den här säsongen. Nu väljer han att bryta sitt avtal med klubben för att kunna få en ny chans på annat håll. Därmed går han miste om runt 15 miljoner kronor i garanterad lön.

Alexandre Texier är på väg att bryta kontraktet med St. Louis Blues. Foto: Caean Couto-Imagn Images

Bara ombytt i åtta av 21 matcher, ingen speltid på drygt två veckor – och nedskickad till AHL härom dagen.

Nu väljer Alexandre Texier, 26, att bryta kontraktet med St. Louis Blues för att kunna bli free agent och få en ny möjlighet på annat håll.

Den franske forwarden blev på lördagen uppsatt på så kallad unconditional waivers. Det innebär att övriga klubbar i NHL har 24 timmar på sig att göra anspråk på honom. Om så inte blir fallet bryts kontraktet med Blues på söndagen och Texier blir unrestricted free agent och kan börja ta anbud från andra klubbar.

Beslutet kommer trots att Alexandre Texier har mer än 1,5 miljoner dollar, runt 15 miljoner svenska kronor, kvar i innestående lön på sitt nuvarande avtal med Blues. Trots det väljer han att bryta avtalet för att få en nystart på annat håll.

Alexandre Texier bryter kontraktet med St. Louis Blues

Han blir därmed den andra spelaren på kort tid att göra så. Härom veckan valde den tjeckiske centern David Kämpf att bryta sitt avtal med Toronto Maple Leafs – trots att klubben var skyldig honom runt 30 miljoner kronor i lön den här säsongen och nästa. Han skrev sedan på för Vancouver Canucks, ett avtal som gällde för resten av säsongen till en mycket lägre lön än den han hade i Toronto.

Pierre LeBrun på The Athletic rapporterar att nio lag visat intresse för Texier, men att han kommer att välja mellan två lag i Eastern Conference.

Hearing that 9 teams have shown interest in the soon to be free agent but it’s down to two Eastern Conference teams that Texier and agent Dan Milstein are deciding on. https://t.co/DHKRSB8Q0y — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) November 22, 2025

Alexandre Texier draftades av Columbus Blue Jackets i andra rundan 2017 och fick sitt genombrott i finska KalPa säsongen därpå. Han tillhörde Blue Jackets fram till sommaren 2024, då han trejdades till St. Louis mot ett fjärdeval i draften 2025. Under åren i Columbus hade fransosen problem på det personliga planet och lånades bland annat ut till schweiziska ZSC Lions under säsongen 2022/23 för att kunna vara närmare familjen hemma i Grenoble.

Under NHL-karriären har han svarat för 40 mål och 91 poäng på 240 matcher för Blue Jackets och Blues. Den här säsongen har han en assist på åtta NHL-matcher. Internationellt har Texier gjort fem VM med Frankrike, bland annat i Sverige senast då han var med om att åka ur A-gruppen med sitt hemland.

