Ger upp 28 miljoner – för att komma bort från Toronto

David Kämpf och Toronto Maple Leafs rör sig emot en skilsmässa. Under torsdagen sattes tjecken upp på unconditional waivers för att kunna bryta sitt avtal med klubben och bli free agent. Går allt i lås lämnar 30-åringen tre miljoner dollar på bordet för att komma ut ur kontraktet.

David Kämpf är på väg att bryta sitt kontrakt med Toronto Maple Leafs. Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Situationen mellan den tjeckiske centern David Kämpf och Toronto Maple Leafs blev i slutändan ohållbar.

30-åringen tog inte plats i NHL-laget inför säsongen, utan skickades till AHL. Där blev det bara fyra matcher för farmarlaget Toronto Marlies innan Kämpf valde att lämna laget på eget bevåg, något som fick honom avstängd utan lön. Han sades göra så för att fundera över sin framtid.

Efter stor vånda har David Kämpf nu beslutat sig för att bryta sitt befintliga avtal med Maple Leafs. Detta trots att det återstår ytterligare en säsong på kontraktet. Han sattes på torsdagen upp på unconditional waivers av NHL-klubben och om han genomgår processen utan att bli upplockad av en annan klubb blir han unrestricted free agent på fredag och är fri att hitta en ny klubb.

David Kämpf lämnar 28 miljoner kronor på bordet

När han gör det lämnar han samtidigt tre miljoner dollar i framtida löneutbetalningar på bordet. Det motsvarar cirka 28 miljoner svenska kronor.

Tidigare har det rapporterats att Kämpf skulle behöva betala tillbaka en bonusutbetalning som Leafs gjort till honom inför säsongen om han bröt kontraktet med klubben. Frank Seravelli rapporterar dock att klubbledningen valt att inte ta den frågan vidare, vilket gör det enklare för tjecken att gå vidare.

Kämpf stod för en assist på fyra matcher med Marlies den här säsongen. Förra säsongen gjorde han fem mål och åtta assist, totalt 13 poäng på 59 matcher, samt gick poänglös från den enda slutspelsmatch han spelade. På meritlistan har han ett VM-guld med Tjeckien från Prag-turneringen 2024.

Source: David Kämpf @ Elite Prospects