Alexandre Texier har varit petad av St. Louis Blues under hösten.

Nu uppges VM-forwarden kunna bryta sitt kontrakt med NHL-klubben.

Alexandre Texier uppges kunna bryta sitt kontrakt med St. Louis Blues. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån & Jeff Roberson/AP Photo/Alamy

Efter att ha inlett säsongen i St. Louis Blues laguppställning har forwarden Alexandre Texier tappat sin plats. Han har nämligen petats i nio av Blues senaste tio matcher och bara fått spela i en enda match under november.

Nu uppges fransmannen kunna vara på väg bort från Blues. Det är Sportsnets insider Elliotte Friedman som uppger att Texier undersöker möjligheten att bryta sitt kontrakt med St. Louis. 26-åringen sitter just nu på ett utgående kontrakt med en årslön på 2,1 miljoner dollar, drygt 20 miljoner kronor.

Om Alexandre Texier skulle bryta sitt kontrakt med Blues vore det däremot inte för att återvända till Europa. Enligt Friedman skulle Texier nämligen kunna försöka gå samma väg som tjecken David Kämpf nyligen gjorde. Kämpf bröt sitt kontrakt med Toronto Maple Leafs och skrev sedan på ett billigare avtal med Vancouver Canucks för att kunna bli kvar i NHL. Texier hoppas nu alltså kunna göra samma resa.

Alexandre Texier draftades av Columbus Blue Jackets i andrarundan 2017 och tog sedan klivet till Nordamerika säsongen 2017/18. Där spelade han fram till 2022 då Texier lämnade Columbus av personliga skäl och sedan spelade för schweiziska ZSC Lions säsongen 2022/23 innan han återvände till Blue Jackets och NHL 2023. Förra året trejdades han däremot från Columbus till St. Louis Blues.

Totalt har Texier spelat 240 matcher och noterats för 91 poäng i NHL. Han har spelat fem VM-turneringar för Frankrike, senast i Stockholm tidigare under 2025 när Frankrike åkte ut ur A-divisionen.

Source: Alexandre Texier @ Elite Prospects