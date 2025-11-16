Offrade 30 miljoner – nu mer än halveras hans lön

David Kämpf valde självmant att bryta sitt kontrakt med Toronto Maple Leafs – och lämnade motsvarande 30 miljoner kronor på bordet. Nu är han överens med Vancouver Canucks om ett kontrakt som gäller resten av säsongen. Och det till en lön betydligt lägre än den han hade i Toronto.

David Kämpf är klar för Vancouver Canucks.

Vancouver Canucks meddelade på lördagen att klubben kommit överens med centern David Kämpf om ett ettårskontrakt. Den 30-årige tjecken var unrestricted free agentfri agent efter att hans avtal med Toronto Maple Leafs avslutats genom ömsesidig överenskommelse tidigare samma dag.

Kämpf inledde säsongen 2025/26 hos Toronto Marlies i AHL, där han hamnade efter att ha placerats på waivers av Maple Leafs. När han gick genom waivers valde parterna att avsluta hans kontrakt, vilket öppnade dörren för Canucks att förstärka sin centeruppsättning.

Med åtta NHL-säsonger bakom sig – i Chicago Blackhawks och Toronto Maple Leafs – kommer Kämpf in med gedigen erfarenhet. Under fjolårssäsongen noterades han för fem mål och totalt 13 poäng på 59 matcher med Toronto.

David Kämpf mer än halverar lönen i Vancouver

Hans nya kontrakt belastar Canucks lönetak med 1,1 miljoner dollar för resten av säsongen – mindre än hälften av vad hans tidigare avtal var värt. Det sträckte sig över säsongen 2026/27 med en årlig lönetaksträff på 2,4 miljoner dollar. Eftersom Kämpf fått ut sin bonus från Toronto på 1,325 miljoner dollar blir förlusten inte så stor den här säsongen. Däremot kan den bli desto mer smärtsam nästa år om Kämpf inte lyckas säkra ett större avtal då.

Vancouver har under en längre tid sökt stabilitet i mitten av laguppställningen. Sedan lagets beslut att skicka J.T. Miller till New York Rangers i slutet av förra säsongen har behovet av en pålitlig center ökat. Nyförvärvet Filip Chytil har brottats med skador sedan flytten till Vancouver, och Teddy Blueger finns fortfarande på skadelistan.

Här kan Kämpf fylla ett viktigt tomrum. Även om han inte är känd för sin offensiva produktion — hans två 20-poängssäsonger kom under de första åren i Toronto — har han etablerat sig som en solid botten-sex–center med defensiv trygghet och arbetsmoral som främsta styrkor.

Har spelat för Chicago och Toronto

Den vänsterfattade centern tog sina första NHL-steg i Chicago säsongen 2017/18, efter att ha anslutit som odraftad. Han tillbringade fyra år i Blackhawks och spelade nio slutspelsmatcher med klubben under bubbel-slutspelet 2020. När Chicago 2021 valde att inte behålla honom blev han free agent, vilket ledde till ett tvåårskontrakt med Maple Leafs. Den överenskommelsen förlängdes senare med ytterligare fyra år 2023 — ett kontrakt som nu avslutats i förtid.

Totalt har Kämpf spelat 536 NHL-matcher och gjort 48 mål samt 143 poäng. I slutspelet har han dessutom fyllt på med fyra mål och sju poäng på 35 matcher.

Source: David Kämpf @ Elite Prospects