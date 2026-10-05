Ovetjkin bekräftar – gör sin sista säsong i NHL

Aleksandr Ovetjkin kommer att lägga av efter säsongen.

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Redan under förra säsongen gick det spekulationer om att Aleksandr Ovetjkin var på väg att avsluta sin aktiva NHL-karriär . Då valde dock 41-åringen i stället att skriva på ett nytt kontrakt med Washington Capitals som gäller under årets säsong 2026/27.

Det kommer dock att bli Ovetjkins sista i NHL-karriären.

Under måndagen bekräftar Ovetjkin själv att han kommer att lägga av i Washington Capitals efter säsongens slut.

– Jag och min familj bestämde i somras att det här blir mitt sista år i NHL. Jag älskar den här sporten så otroligt mycket, men jag vet innerst inne att det här är rätt beslut. Det var viktigt för mig att gå ut med det här beskedet innan vår första hemmamatch, så att jag får chansen att tacka alla människor runt sporten, alla som har varit så viktiga för mig och min familj och som har hjälpt mig genom både de goda stunderna och de tuffa förlusterna. Jag hade inte kunnat uppnå allt jag har gjort i mitt liv utan dem, säger Ovetjkin i ett uttlanade via klubbens hemsida .

Aleksandr Ovetjkin lägger av i Washington Capitals

Aleksandr Ovetjkin, som nyligen fått kritik för att ha medverkat i en kampanjvideo för Rysslands president Vladimir Putin , kommer alltså att avsluta sin karriär efter 22 säsonger i NHL.

– Jag ser fram emot den här säsongen med mina lagkamrater och vi kommer att göra allt vi kan för att göra det här året speciellt. Jag ska njuta av varje ögonblick tillsammans med min familj, mina lagkamrater, våra fans och alla som har varit en del av min hockeykarriär.

Ovetjkin blev draftad av Washington Capitals som nummer ett 2004. Han gjorde sedan sin NHL-debut för "Caps" den 5 oktober 2005, alltså för exakt 21 år sedan. Därefter har det blivit 1 575 matcher i Washington-tröjan för ryssen. På de matcherna har han gjort otroliga 929 mål och 1 688 poäng. Han har därmed rekordet för flest matcher, mål och poäng i klubbens historia.

I april 2025 sköt Aleksandr Ovetjkin mål nummer 895 i NHL och passerade därmed Wayne Gretzky för flest mål i NHL:s grundserie genom tiderna. Under årets säsong kan Ovetjkin slå ytterligare ett Gretzky-rekord. Han är nämligen elva mål från att passera Gretzkys notering på 1 016 mål i både grundserie och slutspel.