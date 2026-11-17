Charles Hudon öppnar upp om skadebesvären.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Det var i januari som Charles Hudon skadades för Djurgården och han missade först en och en halv månads spel innan han återvände och spelade klart resten av säsongen. Hudon var sedan med från starten av årets SHL -säsong men efter 13 matcher tvingades Hudon till vila på grund av skada igen.

Kanadensaren har missat fyra raka SHL-matcher med Djurgården. Nu är han dock på väg tillbaka i spel igen för DIF.

Charles Hudon är nämligen tillbaka i full träning igen och siktar på att göra comeback i veckan när Djurgården spelar dubbla hemmamatcher mot Skellefteå och Luleå .

– Det är skönt att vara tillbaka med killarna. Det är alltid svårt när du är skadad att vara involverad och försöka vara med grabbarna de senaste veckorna. Det återstår en del jobb att göra, men bra att vara tillbaka, säger Hudon via klubbens hemsida.

Charles Hudon om skadan: "Har gått nästan ett år nu"

Charles Hudon lider fortfarande av samma skada som han fick i januari. Förra veckan genomgick stjärnforwarden en ny läkarundersökning och fick positiva svar.

– Vi fick resultat och nu ska vi ta oss framåt. Jag får fortsätta jobba för jag har fortfarande smärtor, men som sagt, skönt att vara med killarna igen, säger han.

Charles Hudon har dock alltså fortsatt ont och är ännu påverkad av skadan, även om han närmar sig spel igen.

– Det har inte varit helt bra sedan skadan uppstod i januari. Det har gått nästan ett år nu.

Charles Hudon leder både interna skytteligan samt interna poängligan i Djurgården, trots att han missat flera matcher på grund av skadan. Detta sedan han gjort fem mål och tio poäng på 13 matcher så här långt. 32-åringen var en av DIF:s bästa spelare även förra säsongen då han sköt 15 mål och stod för 31 poäng på 40 matcher under sin första säsong i SHL.