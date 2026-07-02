Klart: Nu har Ovetjkin bestämt sig

Aleksandr Ovetjkin förlänger NHL-karriären med ett år. Foto: Bildbyrån

Än är det inte över för Aleksandr Ovetjkin.

På torsdagen förlängde NHL:s främsta målskytt genom tiderna sitt avtal med Washington Capitals. Det nya kontraktet gäller över säsongen 2026/27 och har en lönetaksträff på 4,25 miljoner dollar. Kontraktet innehåller dock bonusar som gör att han kan tjäna upp till nio miljoner dollar.

Beskedet föregicks av spekulationer kring ryssens framtid. Trots att han fortsatt att vara produktiv meddelade han efter säsongen att han behövde fundera på sin framtid och diskutera situationen med familj rådgivare och Capitals klubbledning.

General managern Craig Patrick har varit synnerligen aktiv under sommaren och hämtat in spelare som Alex Tuch, Jordan Kyrou och Boone Jenner via trejder och free agent-kontrakt. Det ska ha ökat veteranens aptit för en återkomst, har det rapporterats.

Aleksandr Ovetjkin – NHL:s främsta målskytt genom tiderna

Ovetjkin är NHL-historiens främsta målskytt och har varit ansiktet utåt för Washington Capitals sedan debuten i ligan 2005.

Den ryske vänsterforwarden vann Calder Trophy som årets rookie och etablerade sig snabbt som ligans mest fruktade målskytt med sitt explosiva skott och fysiska spel.

Under karriären har han vunnit flera individuella utmärkelser, däribland Hart Trophy som ligans mest värdefulla spelare och Maurice "Rocket" Richard Trophy som bäste målskytt vid ett flertal tillfällen.

Vann Stanley Cup 2018

Den största lagframgången kom 2018 när han förde Capitals till klubbens första Stanley Cup-titel och utsågs till slutspelets mest värdefulla spelare.

Den 6 april 2025 skrev Aleksandr Ovetjkin historia när han gjorde sitt 895:e NHL-mål i karriären i mötet med New York Islanders. Fullträffen kom i powerplay med ett direktskott från den vänstra tekningscirkeln – hans klassiska "kontor" – och innebar att han passerade Wayne Gretzkys rekord på 894 mål. Gretzky fanns på plats och hyllade Ovetjkin under en känslosam ceremoni efter målet.

Till dags dato har 40-åringen gjort 929 mål och 1 687 poäng på 1 573 matcher för Washington. Det placerar honom på tionde plats över de mest produktiva poänggörarna i NHL:s historia.