Leo Komarov närmar sig en ny skrällcomeback.

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Efter att ha spelat i Luleå säsonger 2022/23 flyttade Leo Komarov hem till Finland . Där gjorde han två säsonger i HIFK innan han lämnade och såg ut att lägga skridskorna på hyllan. I december förra året blev veteranen dock klar för en plötslig comeback.

Han blev först klar för schweiziska HC Davos där han var med och blev Spengler Cup -mästare i mellandagarna. Han lämnade sedan Schweiz och skrev sedan på ett avtal med finska Kiekko-Espoo för resten av fjolårets säsong. Efter att ha noterats för 2+6 på 21 matcher i klubben fick K omarov lämna.

Därefter har 39-åringen återigen gått klubblös , men nu kan en ny skrällartad comeback vara på gång. Komarov har varit på is i Helsingfors och tränat med andra klubblösa spelare så som NHL-meriterade Jori Lehterä samt tidigare SHL -spelarna Joonas Rask och Kim Strömberg.

Leo Komarov öppnar för comeback

Nu öppnar Leo Komarov för att spela hemma i Liiga igen.

– Mycket möjligt. Eller åtminstone någonstans. Beslutet kommer snart, säger Komarov till Helsingin Sanomat.

Även om Komarov själv vill göra comeback är det inte självklart att han hittar en ny klubb.

– Jag vet inte ens hur populär jag är. Jag antar att du får fråga klubbarna, säger 39-åringen.

Leo Komarov menar också att han har haft kontakt med utländska klubbar och vore redo att flytta för att spela utanför Finland om möjligheten dyker upp.

– Låt oss säga att allt är öppet. Det är inte många år kvar att spela här. I praktiken kan jag gå någon annanstans. Det spelar ingen roll, säger Komarov.

Vann OS-guld – och blev en publikfavorit i Luleå

Det var 2022 som Leo Komarov flyttade till Sverige och skrev på för Luleå efter nio säsonger i NHL . Under året i Luleå blev Komarov en publikfavorit i Norrbotten med sin hårda spelstil och sina många roliga uttalanden i media. På isen stannade Komarov på nio mål och 18 poäng under 49 matcher i SHL:s grundserie och 0+1 på fem slutspelsmatcher.

Tidigare i sin karriär har Leo Komarov spelat 491 NHL-matcher för Toronto Maple Leafs och New York Islanders. Med Finland har Komarov vunnit både VM -guld 2011 och OS -guld 2022.