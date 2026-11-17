Efter att ha spelat i Luleå säsonger 2022/23 flyttade Leo Komarov hem till Finland. Där gjorde han två säsonger i HIFK innan han lämnade och såg ut att lägga skridskorna på hyllan. I december förra året blev veteranen dock klar för en plötslig comeback.
Han blev först klar för schweiziska HC Davos där han var med och blev Spengler Cup-mästare i mellandagarna. Han lämnade sedan Schweiz och skrev sedan på ett avtal med finska Kiekko-Espoo för resten av fjolårets säsong. Efter att ha noterats för 2+6 på 21 matcher i klubben fick Komarov lämna.
Därefter har 39-åringen återigen gått klubblös, men nu kan en ny skrällartad comeback vara på gång. Komarov har varit på is i Helsingfors och tränat med andra klubblösa spelare så som NHL-meriterade Jori Lehterä samt tidigare SHL-spelarna Joonas Rask och Kim Strömberg.
Leo Komarov öppnar för comeback
Nu öppnar Leo Komarov för att spela hemma i Liiga igen.
– Mycket möjligt. Eller åtminstone någonstans. Beslutet kommer snart, säger Komarov till Helsingin Sanomat.
Även om Komarov själv vill göra comeback är det inte självklart att han hittar en ny klubb.
– Jag vet inte ens hur populär jag är. Jag antar att du får fråga klubbarna, säger 39-åringen.
Leo Komarov menar också att han har haft kontakt med utländska klubbar och vore redo att flytta för att spela utanför Finland om möjligheten dyker upp.
– Låt oss säga att allt är öppet. Det är inte många år kvar att spela här. I praktiken kan jag gå någon annanstans. Det spelar ingen roll, säger Komarov.
Vann OS-guld – och blev en publikfavorit i Luleå
Det var 2022 som Leo Komarov flyttade till Sverige och skrev på för Luleå efter nio säsonger i NHL. Under året i Luleå blev Komarov en publikfavorit i Norrbotten med sin hårda spelstil och sina många roliga uttalanden i media. På isen stannade Komarov på nio mål och 18 poäng under 49 matcher i SHL:s grundserie och 0+1 på fem slutspelsmatcher.
Tidigare i sin karriär har Leo Komarov spelat 491 NHL-matcher för Toronto Maple Leafs och New York Islanders. Med Finland har Komarov vunnit både VM-guld 2011 och OS-guld 2022.