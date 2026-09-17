Ovetjkin svarar – efter kampanjvideon för Putin

Aleksandr Ovetjkin uttalar sig efter kampanjvideon.

Foto: X & REUTERS/Kevin Lamarque

Aleksandr Ovetjkin står upp för sig själv efter att ha fått kritik för en kontroversiell politisk ståndpunkt i en video som nyligen publicerades.

Tidigare i veckan syntes Washington Capitals lagkapten i en kampanjannons för det ryska partiet Enade Ryssland, som stödjer Rysslands president Vladimir Putin. Annonsen, som publicerades i den Kremlvänliga tidningen Vedomosti, visar Ovetjkin tillsammans med flera andra kända ryska idrottare, kändisar och politiker. Rubriken lyder: ”När vi är enade är vi oövervinneliga.”

Svaret efter kampanjvideon: "Jag är ryss"

Ovetjkin mötte journalister i Washington D.C. för första gången sedan kampanjen blev känd och fick, föga förvånande, frågor om sitt stöd för den kontroversielle världsledaren. NHL:s främste målskytt genom tiderna påpekade att hans nationalitet är en viktig anledning till att han stödjer Ryssland.

– Grejen med den videon är att jag jag är ju ryss, sade Ovetjkin till en grupp journalister, enligt Sammi Silber.

Den 41-årige forwarden tros vara inne på sin sista säsong i NHL. Han tillade att han kommer att återvända till sitt hemland när han väl lägger skridskorna på hyllan.

– Så fort jag är klar med hockeyn kommer jag förmodligen att stanna där. Jag kommer att bo där, mina barn kommer att bo där och min familj också. Så jag visar min kärlek, och jag hoppas att mina barn kommer att må bra, säger Ovetjkin.

Aleksandr Ovetjkin: "Jag önskar fred och kärlek"

Aleksandr Ovetjkin, som är född i Moskva, har länge varit känd för sitt stöd till Vladimir Putin – ett stöd som ofta har kritiserats. Många undrar hur någon som bor i USA:s huvudstad kan stödja en man som har anklagats för brott mot mänskligheten, liksom hans agerande under kriget i Ukraina.

Ovetjkin underströk ytterligare att Ryssland för alltid kommer att vara hans hem, men påpekade samtidigt att Washington D.C. alltid kommer att ha en särskild plats i hans hjärta.

– Mitt hem är Ryssland, men (Washington) är mitt andra hem. Jag har många vänner och jag har vuxit upp som person här. Jag hoppas att ni ser det. Som jag sade är det här mitt andra hem. Jag hoppas att det här är något jag kan göra och fortsätta vara en del av. Jag önskar er fred och kärlek.

Capitals gick ut med ett uttalande efter Ovetjkins medverkan i annonsen och visade sitt stöd för sin stjärnspelare.

”Aleksandr Ovetjkin är rysk medborgare. Han bor med sin familj i Moskva under lågsäsongen och kommer att bo där efter sin pensionering. Som den idrottare som har representerat Washington D.C. under längst tid och som en central del av samhället ligger hans och vårt fokus på den kommande säsongen och på det fortsatta avtryck han gör både på isen och i vår stad", sade lagets talesperson Sergej Kotjarov i ett uttalande som skickades till The Associated Press på tisdagen.