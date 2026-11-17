Dan Tangnes rasade i båset – när Skellefteå slog ut Rögle i CHL.

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Det var vidöppet i åttondelsfinalen mellan Skellefteå och Rögle sedan det blivit oavgjort i det första mötet när lagen spelade nere i Ängelholm. Ställningen var således 2-2 inför kvällens returmöte uppe i Västerbotten.

Tre snabba mål i andra perioden

Där var det bortalaget Rögle som fick den bästa starten där Karson Kuhlman gav skåningarna ledningen i första perioden, 0-1 i matchen och 2-3 totalt. Det blev sedan händelserikt i andra perioden.

Skellefteå fick spela powerplay och redan efter 83 sekunders spel i mittperioden kunde Andreas Johnson kvittera för hemmalaget. Bara minuten senare, i boxplay, kunde Rögle återta ledningen. Dennis Everberg snodde pucken av Jonathan Pudas och spelade sedan över till Albin Sundsvik som såg till att Rögle var åter i förarsätet. Skellefteå kvitterade dock igen strax efteråt genom Oskar Vuollet.

Matchen gick därmed från 0-1 till 2-2 sedan det blivit tre mål inom loppet av 1:40 minuters spel.

Dan Tangnes utbrott i båset: "Det är jävligt pinsamt"

Det var annars Skellefteå som hade kontroll på tillställningen vilket fick Dan Tangnes att rasa. I ett "powerbreak" fångades Röglecoachens utbrott i tv-sändningen.

– Lyssna här, killar. Ni sätter standarden här. Vi försöker leda er i rätt riktning, men det är ni som sätter standarden. Vi spelar så jävla dåligt. Det är jävligt pinsamt hur vi ser ut här. Spela fem man ihop som en enhet, stå upp för varandra och hjälp varandra att se bra ut där ute. Ingen jävel ska gömma sig, gormade han på engelska, vilket hördes i Viaplays sändning.

– Det är ord och inga visor från Dan Tangnes. De där kommentarerna får tala för sig själva. Han är väldigt missnöjd, säger Viaplays kommentator Jonatan Lindquist i sändningen.

Skellefteå var sedan ytterst nära att ta ledningen då Pär Lindholm hade öppet mål, men Filip Johansson kastade sig då och blockerade med en otrolig räddning.

– Vilken räddning av backen, vilket läge för Skellefteå. Titta på den fotparaden av Filip Johansson. Han slänger upp foten och grinar illa där, men det var det värt. Vilken parad, säger Lindquist.

Pontus Johansson avgör för Skellefteå – klara för CHL-kvartsfinal

I tredje perioden lyckades Skellefteå sedan avgöra tillställningen. Det var Pontus Johansson som sköt 3-2-målet i matchen vilket innebar 5-4 i totalställningen. Rögle försökte sedan göra en push mot slutet av matchen men Skellefteå lyckades hålla undan och vinna för att gå vidare till kvartsfinal i CHL.

Skellefteå, som spelade final 2024, åkte ut redan i åttondelsfinal senast man spelade i CHL 2025 men lyckas nu alltså gå vidare till kvartsfinal igen. Rögle å sin sida blev mästare 2022 men åkte ut i kvartsfinal 2023. Nu tar man sig dock inte ens så långt utan det blir respass direkt i åttondelsfinalen.

Skellefteå kommer att få schweiziskt motstånd i kvartsfinalen. De ställs nämligen mot vinnaren mellan Fribourg-Gottéron och Genève-Servette. Där är det Roger Rönnbergs Fribourg som har med sig en 6-1-ledning mot Sam Hallams Genève inför morgondagens returmöte.

Skellefteå – Rögle 3–2 (0-1,2-1,1-0)

Skellefteå: Andreas Johnson, Oskar Vuollet, Pontus Johansson.

Rögle: Karson Kuhlman, Albin Sundsvik.

Skellefteå går vidare till CHL-kvartsfinal med resultatet 5-4 över de två kvartsfinalerna.