Det var minst sagt rörigt kring videogranskningarna när Frölunda slog ut Växjö i CHL.

Foto: Viaplay/Skärmdump

Förra veckan vann Frölunda med 4-3 i Växjö för att skaffa sig ett försprång inför kvällens returmöte i CHL -åttondelen. För regerande CHL-mästarna räckte det alltså med oavgjort resultat hemma i Frölundaborg för att säkra avancemang till kvartsfinal.

Det var dock bortalaget från Småland som tog ledningen efter sju minuters spel. Det var skyttekungen Olivier Nadeau som klev fram och satte 0-1 i matchen och därmed var ställningen 4-4 totalt över de båda matcherna. Likaläget varade dock inte alls länge.

Direkt efter Växjös mål kunde Frölunda nämligen sätta 1-1, för att återta totalledningen. Det var junioren Max Westergård som blev målskytt, blott elva sekunder efter Växjös mål. 1-1 stod sig sedan in till pausen och Frölunda hade därmed fortsatt övertaget.

Växjö fick mål bortdömt – efter "coaches challenge"

I andra perioden såg Växjö dock ut att ha kvitterat åttondelsfinalen igen när Dennis Rasmussen höll sig framme och petade in pucken. Målet gjordes dock via Rasmussens skridsko och domarna videogranskade målet men kom sedan fram till att det var ett godkänt mål. Frölunda utmanade dock målet för målvaktsinterference och använde sin "coaches challenge".

Domarna gick därmed in och videogranskade målet igen. Då kom domarna fram till att Rasmussen hade stort Tobias Normann så pass att han inte kunde rädda pucken. Därför dömdes målet bort till följd av Frölundas utmaning, trots att målet alltså godkändes i ett tidigare skede. Efteråt sökte Växjö-tränaren Joakim Fagervall en förklaring av domarna. Men målet dömdes alltså bort och i stället var ställningen ännu 1-1 in till den tredje perioden.

Där fick Frölunda spela powerplay och såg då ut att närma sig kvartsfinal. Patrik Puistola satte målet som innebar 2-1 i matchen och 6-4 i totalställningen. Växjö lyckades dock komma tillbaka i slutet av matchen. Först kom 2-2, också i powerplay, genom Eemeli Soumi med knappa fyra minuter kvar. Bara minuten senare lyckades Växjö också sätta 2-3, för att kvittera till 6-6 i totalställningen, när Olivier Nadeau gjorde sitt andra mål för kvällen.

Samuel Fagemo skjuter Frölunda till CHL-kvartsfinal

Därmed väntade förlängning i Frölundaborg för att avgöra vilket lag som skulle spela kvartsfinal i CHL.

Där blev Växjöstjärnan Lucas Elvenes utvisad vilket gjorde att Frölunda fick chansen att spela powerplay, fyra mot tre, i övertiden. Skyttekungen Samuel Fagemo klev då fram och sköt 3-3-målet i matchen som innebar 7-6 totaltför att skicka Frölunda vidare till kvartsfinal.

De mesta CHL-mästarna Frölunda pallar därmed för trycket och går vidare till kvartsfinal ännu en gång. Europakungarna har nu gått vidare till kvartsfinal i nio av tio CHL-turneringar. Göteborgarna åkte ut i åttondelsfinal 2018 men har annars alltså tagit sig vidare varenda gång.

Växjö å sin sida har ingen god statistik i Champions Hockey League. Lakers har nämligen missat kvartsfinal fler gånger än man gått vidare. Växjö har nämligen bara spelat fyra kvartsfinaler på nio försök i CHL. Nu blev det alltså återigen respass för Växjö i åttondelsfinalen mot Frölunda.

I kvartsfinalen kommer Frölunda att ställas mot tyska Kölner Haie, som tränas av förre Luleåcoachen Thomas Berglund.

Frölunda – Växjö 3–3 OT (1-1,0-0,1-2,1-0)

Frölunda: Max Westergård, Patrik Puistola, Samuel Fagemo.

Växjö: Olivier Nadeau 2, Eemeli Suomi.

Frölunda går vidare till CHL-kvartsfinal med resultatet 7-6 över de två kvartsfinalerna.