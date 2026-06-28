Ovetjkins framtid i NHL oviss – Capitals väntar på ikonens besked

Washington Capitals hoppas få besked om Alex Ovetjins framtid inom kort. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Alexander Ovetjkins NHL-framtid är fortfarande ett frågetecken.

Washington Capitals general manager Chris Patrick bekräftar att klubben inom kort kommer att sätta sig ned med den 40-årige superstjärnan för att diskutera om det blir ytterligare en säsong i NHL – eller om den historiska karriären är över.

– Jag tror att vi kommer att ha ett samtal inom en snar framtid och få en bra bild av hur han tänker, säger Patrick till NHL.com .

Ovetjkin fyller 41 år den 17 september och hans femårskontrakt värt 47,5 miljoner dollar löper ut. Från och med den 1 juli kan han formellt bli unrestricted free agent, men Capitals känner ingen större stress eftersom ryssen tidigare gjort klart att han inte kan se sig själv spela för någon annan NHL-klubb.

Samtidigt har Washington gjort flera tunga satsningar under sommaren. Klubben har förstärkt offensiven genom att värva Jordan Kyrou och Alex Tuch – två etablerade målskyttar som båda har producerat minst 30 mål under flera NHL-säsonger.

Ovetjkin "väldigt, väldigt imponerad" av nyförvärven

Enligt Capitals tränare Spencer Carbery blev Ovetjkin "väldigt, väldigt imponerad" av värvningarna när de pratade i telefon tidigare i veckan.

Chris Patrick tror också att klubbens aktivitet på spelarmarknaden kan ge Ovetjkin ytterligare underlag inför beslutet.

– Alex är oerhört tävlingsinriktad och vill vinna. Jag tror att han ville se vad vi gjorde under sommaren innan han bestämde sig. Nu har han mer information att utgå från, säger general managern.

Samtidigt betonar Patrick att värvningarna inte gjordes för att övertala Ovetjkin att stanna.

– Vi gör de här dragen för att bygga det bästa laget möjligt, med eller utan Alex. Vi tycker att vi har en kärna som kan vara med och utmana under flera år framöver.

Capitals missade slutspel den gångna säsongen och har fortfarande gott om utrymme under lönetaket för att fortsätta förstärka truppen. Klubben planerar att vara aktiv även när free agency öppnar.