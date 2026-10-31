Det ljusnar för Florida Panthers.

Aleksander Barkov kan vara tillbaka i laguppställning om ungefär fyra veckor, meddelar coachen Paul Maurice. Den finske lagkaptenen har inte spelat sedan den 1 oktober, då han skadade vänster knä i en match mot San Jose Sharks.

Även Brad Marchand närmar sig en återkomst. Forwarden, som skadade vänster knä den 6 oktober, kan vara tillbaka om tre veckor. Båda spelarna genomförde sina första skridskopass sedan skadorna under onsdagen.

– Vi är nöjda med var de befinner sig just nu. När de väl går ut på isen kommer de att resa med oss. De är här varje dag. De genomför först ett separat ispass och kommer sedan, vid någon tidpunkt, att gå in i den ordinarie gruppen, säger Maurice till NHL.com .

"Två enormt viktiga spelare"

Barkov skadade sig i en sargduell mot Sharks, där hans ben vek sig. Det var hans andra match sedan han missade hela förra säsongen efter korsbandsoperation i höger knä.

Marchand skadade sig när han föll in i målburen under en match mot Los Angeles Kings. Även det var hans andra match för säsongen, efter att ha missat de tre första matcherna till följd av en operation under sommaren.

– Det är två enormt viktiga spelare för vårt lag. Vi märker självklart av att de inte är med i laguppställningen. Vi hoppas att de kan komma tillbaka förr snarare än senare, säger lagkamraten Sam Bennett.

Markström nära comeback

Även Jacob Markström närmar sig en återkomst. Svensken skadade överkroppen under en träning den 19 oktober, men har nu också återupptagit skridskoåkningen.

– Vi sade 10–14 dagar, och vi är optimistiska om att det blir närmare tio. Han är inte långt borta, säger Maurice.

Panthers har inlett säsongen med åtta segrar på 14 matcher och ligger trea i Atlantic Division efter nattens 5–2-seger mot Winnipeg Jets .