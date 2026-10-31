Tungt besked för Linus Söderströms comebackplaner.

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"Jag tar det vecka för vecka så hoppas jag att jag kanske kan spela någon gång i oktober"

Så sade Linus Söderström till TV4 för drygt en månad sedan när han berättade om planen för sin comeback . Nu är oktober dock nästan slut och Linus Söderström är ännu inte nära spel.

Söderström genomgick en operation i somras, för andra året i rad, men förhoppningen var att han skulle komma tillbaka tidigare den här säsongen. I fjol dröjde det ända till februari innan Linus Söderström kunde spela igen. Han spelade sedan bara fem grundseriematcher innan han var med på resan till Skellefteås SM-guld i våras där han, återigen, var en av de stora hjältarna.

Linus Söderström har fått ett bakslag

För några veckor sedan var Linus Söderström tillbaka i lagträning för Skellefteå men den senaste tiden har målvakten inte längre varit med på isen. Det var Folkbladet som rapporterade att stjärnan stött på en motgång i sin rehabilitering.

– Det har blivit ett bakslag, sade Skellefteås lagläkare Karin Granberg till Folkbladet och fortsatte:

– Vi håller på att kartlägga det ytterligare för att vi ska få till en bra rehabiliteringsplan och för att kunna göra en prognos, framförallt.

Borta på obestämd tid för Skellefteå

Linus Söderström är nu borta på obestämd tid då det i nuläget är osäkert när han kan vara tillbaka i spel för Skellefteå.

– Just nu finns ingen tidsplan, så vi får se vad som händer, säger sportchefen Erik Forssell till Norran och menar att Skellefteå inte har någon plan på att värva någon ny målvakt.

Målvaktstränaren Krister Holm uttalar sig också och menar att det finns en risk att Söderström kan missa hela säsongen 2026/27.

– Klart att det finns, men jag är ingen läkare. Vi hoppas primärt på positiva besked kort framöver. Sedan är det Karin (Granberg) som ska uttalar sig, säger Holm till Norran.

– Han är borta på obestämd tid. Det är bara att hoppas att vi ser honom i full verksamhet igen.

Linus Söderström har vunnit tre SM-guld under sin karriär. Han blev guldhjälte för HV71 2017 och har sedan även vunnit dubbla guld, 2024 och 2026, med Skellefteå sedan han storspelat i slutspelen. Söderström vann då Stefan Liv Memorial Trophy som slutspelets MVP 2024 samt tog hem Honken Trophy som SHL:s bästa målvakt 2023.