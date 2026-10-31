Jämförs med Conny Strömberg: "Jag ska stanna"

Kevin Wallin jämförs med Conny Strömberg.

Foto: Simon Eld och Bildbyrån.

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

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Västmanland har redan skrivit historia i TV-pucken, men siktar ännu högre efter fredagens 4–2-seger mot Uppland. På andra sidan, i dagens semifinal, står storfavoriten Skåne, men i det egna laget finns spelare som redan klivit fram.

Västerås-löftet Kevin Wallin stod för ett av målen i kvartsfinalsegern, och har hyllats stort på flera håll. Inte minst av Eliteprospects juniorexpert Jimmy Hamrin i "Framtidens stjärnor".

– Han är jätteskicklig, säger Hamrin om lagkamraten Gustav Grundström och fortsätter:

– Men jag skulle vilja lyfta fram Kevin Wallin. Det pratas mycket om att unga spelare inte har lika bra spelsinne. Han sticker inte ut i det atletiska, men han är otroligt smart. Han ligger rätt hela tiden. En jättefin playmaker som hjälper till att sätta upp Grundström till mycket. Det ska bli kul att följa vart hans karriär tar vägen. Om han får lite fart på rören så känns det som en jättespännande spelare.

Wallin är, precis som hela sin kedja med Gustav Grundström och Alexander Loqvist Stjernhult, också en nyckel för att Västmanland ska skrälla på nytt, nu i en semifinal.

– Det känns som att det har gått ganska bra ändå. Jag försöker lira enkelt, sen kommer väl spelet till en, säger Wallin själv om sitt spel och fortsätter om att skriva historia för Västmanland.

– Det känns såklart jättekul. Jag har inte tänkt på det så mycket, men vi har ett bra lag, vi har bra spelare på flera positioner, bra målvaktsspel, kommer upp bra, så löser vi det.

Jämförs med Conny Strömberg: "Jättekul"

Just det där hockey-IQ:et som Kevin Wallin besitter har också gjort att han jämförts med en ikon i form av Conny Strömberg. Forwarden som gjorde 36 poäng på sina 47 matcher i just Västerås.

– Kevin är en otroligt skillad offensiv forward. Han har lite av den här gamla stilen, han gör sina tunnlar också, men mer det här med att sänka farten och hålla i pucken, och läsa spelet så. Det är lite Conny Strömberg-vibbar på honom tycker jag, sa Västmanlands huvudtränare William Svärd till hockeysverige.se inför kvalet.

Wallin själv vet inte riktigt vem Conny Strömberg är.

– Nej, men jag har hört att han ska ha bra IQ, det är det jag har hört.

– Men jättekul såklart att höra det, tillägger han om jämförelsen.

Hur skulle du beskriva dig själv som spelare?

– Smart, skulle jag säga. Jag är kanske inte den snabbaste, men jag hittar spel, har bra skott och bra hockey-IQ.

Vilka har du annars som idoler?

– Jag gillar William Nylander och Nikita Kutjerov.

Kevin Wallin väljer att stanna i Västerås

Till skillnad från många andra talanger från kommit fram i Västmanland under de senaste åren har Kevin Wallin också valt att stanna i VIK.

– Ja, jag ska stanna kvar i Västerås, berättar 15-åringen om sitt val till hockeygymnasiet.

– Det känns jättekul, jag är stolt att jag fick en plats nu, så att jag slipper vara nervös och pressad, fortsätter han.

Kedjekamraten, Gustav Grundström, är också poängkung hittills i TV-pucken, och någon som Wallin självklart hyllar.

– Det är jätteenkelt att spel med honom. Han gör allt jättebra, bra tramp på skridskorna, bra IQ. Det är enkelt att spela med honom, precis som Alexander (Loqvist Stjernhult).