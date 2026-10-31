En oväntad resa: Från VM-forward - till VM-back

Lova Blom laddar för VM. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

SÖDERTÄLJE (HOCKEYSVERIGE.SE)



Så sent som 2025 gjorde Lova Blom sin tredje VM-turnering som forward. Nu är hon ånyo uttagen till VM-spel. Inget konstigt med förutom att hon i Erika Holst VM-trupp nu är uttagen som back.



Erika Holst:

– Hon använder sig av deegenskaper, skridskoåkningen och puckkontrollen, som hon har. Hon är otroligt bra på att driva upp pucken i banan både med sin skridskoåkning och passningsspelet.

– Vi vill förflytta spelet och inte fastna i egen zon för mycket så det kan vara ett litet lyft för oss att komma snabbare upp i banan.

Så blev Lova Blom VM-back

Lova Blom:

– Det började redan förra säsongen när jag var i Linköping. Vi hade några skadade backar där, det var då det började med att jag flyttades ner några matcher, berättar landslagsbacken för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag tänkte väl sedan inte så mycket mer på det där till det att jag fick kontakt med Brynäs som såg spännande på den saken och ville satsa på mig som back.

Lova Blom i Brynäströjan. Foto: Bildbyrån.

Vilka egenskaper ser du själv att du har för att göra dig till en framgångsrik back?

– Jag är en skridskostark back som kan använda min skridskoåkning ur situationer. Blicken för spelet och att sätta upp ett bra spel ur zonen. Passningar på bladet och försöka få pucken framåt hela tiden.

Vad har tuffaste omställningen varit så här långt?

–”Gapet” i omställningarna. Hitta tajmingen. Baklängesåkningen. Klart att jag har en grund i det, men det blir lite annorlunda när man är back.

Är det något du kan sakna från tiden som poängstark forward?

– Det är väl kanske att vara lite närmare mål. Jag tycker ändå att jag har kommit in bra i det, hittat min plats som back och tycker att det är roligt.

Foto: Bildbyrån

Därför valde Lova Blom Brynäs

Inför den här säsongen valde Lova Blom att lämna Linköping för att i stället spelat för serieledande Brynäs.

–Jag kände att jag behövde ett lite miljöombyte samtidigt som jag alltid sett positivt på Brynäs och deras verksamhet.

–Hur Brynäs jobbar och satsar på damsidan, så i slutändan var det ett ganska självklart val.



Det fanns också flera alternativ på bordet för Lova Blom

–Ja, jag hade lite kontakt med olika lag, men ganska snabbt kände jag mig trygg med Brynäs miljö. Jag gillade hur dom såg på mig som back och ville fortsätta satsa på mig i den positionen.

– Jag tog ändå en liten chansning i att byta position vid den här tidpunkten av karriären, men jag känner mig trygg i deras händer, säger 23-åringen med leende.

Du spelade några matcher som back i Linköping, flyttade till Brynäs där du fick den positionen fullt ut och redan nu har Erika Holst tagit ut dig till VM. Vad ligger bakom din utveckling den här säsongen?

– Som jag sa var det en liten chansning att bara byta utan att egentligen veta vad jag har med mig för styrkor som back.

– Det är bra träningar. Jag får spela med bra spelare varje dag på träningarna. Tävlar mot folk som utmanar mig. Det tror jag har hjälpt mig i utvecklingen och att jag tagit stegen som jag gjort

Är just konkurrensen i Brynäs på träningarna nyckeln till att ni nu leder SDHL på ett betryggande sätt?

–Ja, det tror jag definitivt. Det är tävling varje dag, folk är otroligt proffsiga, kommer till träningen varje dag och gör det man ska. Det är en bra miljö att vara i.

"Jag tycker det gick bra i den turneringen"

Blev du ändå lite överraskad på Erika Holst lät meddela att du ska åka med till VM?

– Lite. Jag fick ett samtal turneringen innan den här turneringen och åkte dit utan egentligen några förväntningar på mig. Det skulle vara mitt första test på den nivån och att spela internationellt.

– Jag tycker att det gick bra genom den turneringen. Jag hoppades att bli uttagen efter att jag kommit hem från turneringen i Finland och det är alltid kul att få det där samtalet.

Lova Blom i landslagsressen.

Foto: Bildbyrån.

Vad vill du tillföra Damkronorna under VM?

– Jag vill använda min skridskoåkning. Hur många minuter jag än får vill jag använda dom på ett bra sätt för att ta spelet framåt. Även använda farten och passningarna i mitt spel.

Vilka förväntningar ska vi ha på det här laget under VM?

– Jag tycker ändå att man ska ha stora förväntningar. Det är en otroligt bra grupp både på och utanför isen. Alla älskar att tävla och spela för med och för varandra. Höga förväntningar och sedan ska vi försöka leverera för det ute på isen.

Vad blir nyckeln om ni ska ta er till en VM-final?

– Det är att fortsätta vårt trygga spel. Idag (Tjeckien i Lidl Hockey Games) gick det lite fram och tillbaka, men någonstans har vi ändå grunden i oss. Jag tror det är vad som kommer ta oss dit, vilket vi kommer göra allt för att lyckas med, avslutar Lova Blom.