Wanda Swedholm Torgersson är en stor profil i TV-pucken.

Foto: Martin Jansson.

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

Göteborg är så här långt obesegrade i TV-pucken. Under torsdagen vann de sin kvartsfinal mot värdnationen Ångermanland. Det var bra med folk på läktaren samtidigt som det blev en rejäl rysare. Trots göteborgarnas dominans gick det till förlängning.

Väl där klev Agnes Hagenlöv fram och fixade segern. Backen slog till på en passning från lagkaptenen Wanda Swedholm Torgersson.

– Äej, det var en sjuk känsla. Nånting man har drömt om länge. Hon är grym och vass på de där skotten, riktigt kul att hon fick sätta den, säger talangen.

Blev det frustrerat där när ni inte stängde matchen?

– Ja, det var riktigt tajt där ett tag. Jag tycker att vi har matchen men det är ju flest mål som vinner. Det är kul att vi fick sätta sista.

"En ära att få vara med"

Även förra året var Wanda Swedholm Torgersson med i TV-pucken. Då blev det däremot inget slutspel för Göteborg. Under gårdagen gjorde centern då sin debut i slutspelet av TV-pucken med SVT som sände.

– Riktigt nervöst men det var coolt. En ära att få vara med. Verkligen, det är en stor sak och nånting man har drömt om.

Göteborg har också imponerat stort i turneringen. I den södra gruppen dominerade laget fullständigt och vann alla matcher. Även i kvartsfinalen blev det alltså seger, även om den satt långt inne.

– Vi har en otrolig lagsammanhållning. Laget tillsammans både på och utanför isen, även med coacherna. Vi är som en stor familj, det är grymt.

Wanda Swedholm Torgersson om skridskoåkningen

Talangen är ursprungligen från Skärgården SK. Där har hon tidigare spelat med killar innan hon den här säsongen tog steget till Frölunda.

Från samma klubb, och med samma efternamn, kommer även den tidigare JVM-spelaren Daniel Torgersson. De är däremot bara släkt på långt håll.

Berätta om din resa hit.

– Ja, den började där i Skärgården. En grym klubb att växa upp i och jag trivdes riktigt bra. Sen fick man frågan av Frölunda förra året och det var också ett mål att checka av på listan. Kul att få spela med tjejer och sen TV-pucken förra året då vi inte tog oss vidare, tyvärr. Det är lite revansch att komma så här långt.

Wanda Swedholm Torgersson är poängbäst i sitt lag med nio poäng på fem matcher. Centern sticker inte minst ut på isen med en otroligt fin skridskoåkning. Det finns också en hemlighet bakom tekniken.

– Jag har åkt konståkning ett bra tag och morsan var noggrann när jag var liten.

Nu väntar Dalarna i semifinal. De slog ut Stockholm i kvarten och är allt som oftast ett tufft motstånd i TV-pucken.

– Det ska bli spännande. Jag har sett dem lite och de verkar grymma, det kommer bli en jämn match. Vi ska bara fortsätta jobba som vi har gjort och inte tänka för mycket på motståndare, domare eller publik.